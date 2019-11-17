忌酒忌高油脂 乳癌飲食愈天然愈好

▲醫師不建議乳癌病友吃養殖蟹的蟹黃、蟹膏。（資料照）

2019-11-17 05:30:00

文／蘇進成

在乳房外科門診，常有病人詢問「是否不能吃山藥？」「不能喝咖啡？」到底乳癌手術後或結束化療後，飲食該注意哪些事項？

不建議大豆異黃酮等保健品

其實只要是新鮮的水果、蔬菜（含山藥）、豆類（黃豆、黑豆、紅豆、綠豆、大豆）及豆類製品（豆漿、豆花、豆腐、納豆）都能吃，也就是均衡攝取天然食物；但不建議吃大豆異黃酮萃取物等保健食品，因具有類雌激素荷爾蒙作用，可能誘發癌細胞再次活躍。

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新鮮的魚、海鮮也都能吃，但不建議吃養殖蟹的蟹黃、蟹膏（譬如大閘蟹的蟹黃、蟹膏）。

多吃動物性脂肪會誘發乳癌

臨床上，曾有乳癌個案年度檢查完，報告一切正常，就到中國旅遊，回來後不到一個月就全身痠痛，檢查後才知道是乳癌轉移骨頭。

經了解，個案當時在中國連吃7天的大閘蟹（只吃蟹黃、蟹膏），又擔心吃蟹太寒，有人建議配點黃酒去寒，所以有喝黃酒。有研究報告指出，多喝酒會誘發乳癌。研判個案喝黃酒是造成乳癌復發的誘因，但也不排除大量進食大閘蟹（只吃蟹黃、蟹膏）的關聯性，因此，並不建議吃養殖蟹的蟹黃、蟹膏。

證據指出多吃動物性脂肪會誘發乳癌。因此，雞肉、鴨肉、鵝肉等家禽肉要少吃，如果一定要吃，就盡量吃脂肪少的雞胸肉、鴨胸肉、鵝胸肉，皮不要吃。同樣，要少吃牛肉、羊肉、豬肉，或是挑瘦肉吃，肥肉的部份少吃（譬如霜降、雪花等級的牛肉和豬五花肉）。

未禁喝茶 也可喝黑咖啡

冬天常吃的燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨，高油脂又有酒，乳癌病人應避免；乳癌病人並沒有禁忌喝茶，也可以喝咖啡，但建議只喝黑咖啡。

至於乳癌高風險族群，尤其有乳癌家族史，甚至基因檢測結果帶有BRCA基因突變，如果想預防乳癌，除了定期到乳房外科門診，由乳房外科醫師安排乳房篩檢（乳房超音波或乳房攝影），飲食注意事項則可比照上述提醒。

乳癌病人還要放開心情，多運動，每日健走一小時，有助於避免乳癌復發及預防誘發乳癌。

（作者為鹿港基督教醫院乳房腫瘤中心主任、彰基中西醫結合腫瘤研究中心主任）

▲乳癌患者可以照常吃豆腐等豆類製品；圖為情境照。

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