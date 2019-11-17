為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

忌酒忌高油脂 乳癌飲食愈天然愈好

▲醫師不建議乳癌病友吃養殖蟹的蟹黃、蟹膏。（資料照）

▲醫師不建議乳癌病友吃養殖蟹的蟹黃、蟹膏。（資料照）

2019-11-17 05:30:00

文／蘇進成

在乳房外科門診，常有病人詢問「是否不能吃山藥？」「不能喝咖啡？」到底乳癌手術後或結束化療後，飲食該注意哪些事項？

不建議大豆異黃酮等保健品

其實只要是新鮮的水果、蔬菜（含山藥）、豆類（黃豆、黑豆、紅豆、綠豆、大豆）及豆類製品（豆漿、豆花、豆腐、納豆）都能吃，也就是均衡攝取天然食物；但不建議吃大豆異黃酮萃取物等保健食品，因具有類雌激素荷爾蒙作用，可能誘發癌細胞再次活躍。

新鮮的魚、海鮮也都能吃，但不建議吃養殖蟹的蟹黃、蟹膏（譬如大閘蟹的蟹黃、蟹膏）。

多吃動物性脂肪會誘發乳癌

臨床上，曾有乳癌個案年度檢查完，報告一切正常，就到中國旅遊，回來後不到一個月就全身痠痛，檢查後才知道是乳癌轉移骨頭。

經了解，個案當時在中國連吃7天的大閘蟹（只吃蟹黃、蟹膏），又擔心吃蟹太寒，有人建議配點黃酒去寒，所以有喝黃酒。有研究報告指出，多喝酒會誘發乳癌。研判個案喝黃酒是造成乳癌復發的誘因，但也不排除大量進食大閘蟹（只吃蟹黃、蟹膏）的關聯性，因此，並不建議吃養殖蟹的蟹黃、蟹膏。

證據指出多吃動物性脂肪會誘發乳癌。因此，雞肉、鴨肉、鵝肉等家禽肉要少吃，如果一定要吃，就盡量吃脂肪少的雞胸肉、鴨胸肉、鵝胸肉，皮不要吃。同樣，要少吃牛肉、羊肉、豬肉，或是挑瘦肉吃，肥肉的部份少吃（譬如霜降、雪花等級的牛肉和豬五花肉）。

未禁喝茶 也可喝黑咖啡

冬天常吃的燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨，高油脂又有酒，乳癌病人應避免；乳癌病人並沒有禁忌喝茶，也可以喝咖啡，但建議只喝黑咖啡。

至於乳癌高風險族群，尤其有乳癌家族史，甚至基因檢測結果帶有BRCA基因突變，如果想預防乳癌，除了定期到乳房外科門診，由乳房外科醫師安排乳房篩檢（乳房超音波或乳房攝影），飲食注意事項則可比照上述提醒。

乳癌病人還要放開心情，多運動，每日健走一小時，有助於避免乳癌復發及預防誘發乳癌。

（作者為鹿港基督教醫院乳房腫瘤中心主任、彰基中西醫結合腫瘤研究中心主任）

▲乳癌患者可以照常吃豆腐等豆類製品；圖為情境照。

▲乳癌患者可以照常吃豆腐等豆類製品；圖為情境照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播