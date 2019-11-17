《健康聚寶盆》銀髮族有"心"病 定期回診好過冬

▲許楹奇醫師探視患者狀況。（照片提供／許楹奇）

2019-11-17 05:30:00

文／許楹奇

83歲的張奶奶一年前因心肌梗塞險些鬧出人命，治療康復後卻沒有定期回診追蹤，日前又因早上起床出現胸悶、冒冷汗症狀，子女發現後趕緊送急診，透過心肺復甦術和插管勉強維持生命跡象，目前仍於加護病房觀察中；提醒有心血管疾病史的長者，平時務必按時回診追蹤病情，才能平安健康好過冬。

太冷晨運 怕心肌梗塞

時序邁入秋冬，因溫差變化大，極冷極熱的氣候型態，往往是心血管疾病誘發因子之一，且張奶奶本身患有「三高」（高血壓、高血糖和高血脂），以及慢性腎臟病，加上對自身的健康狀況稍嫌消極，才導致這次因心肌梗塞導致心臟衰竭入院，相信每位醫師遇到這種狀況都會感到十分遺憾。

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天冷更應做好保暖工作

不過張奶奶並非個案，因為門診中經常可見如同張奶奶一樣的患者，第一時間對疾病的反應相當恐懼。對談當中，隱約察覺其就醫態度消極、逃避、隨意，返家後，通常也無定期追蹤或治療疾病，長期下來更使症狀加重，導致疾病發作時治療過程繁瑣，且預後不佳，造成本身與家人數倍的負擔。

對於罹患心血管疾病的長者來說，秋冬因受到冷空氣刺激，容易使血管突然收縮，造成血液流通受阻，使重要臟器缺血、缺氧；或因寒冷而顫抖，身體消耗能量以產生熱能，增加心臟負擔，進而誘發心血管疾病，可能出現胸悶、胸痛、頭暈、氣喘、冒冷汗等症狀，相當危險。

建議長者天冷時應做好保暖工作，避免讓血管暴露於冷空氣中。罹患心血管疾病的患者，應調整為早上8、9點太陽升起後，或是傍晚日落前，溫度暖和的時候運動，而運動強度應選擇強度較低，身體能負荷的方式，並按時回診追蹤病情，才能永保健康。

正確遵照醫囑服藥

此外，更要按時且正確遵照醫囑服用藥物，如有頭痛、眩暈、噁心、嘔吐、心跳速率變慢或快等副作用，就要立刻告知醫師，依個人狀況配合調整劑量，服藥後，也避免立即運動，千萬不可自行停藥。

（作者為亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師）

▲患有心血管疾病的長者若出現胸悶、胸痛，應儘速就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／許楹奇）

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