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65歲學寫作 68歲林月慎獲新北文學首獎

16歲的黃鈺棋獲得今年新北市文學獎青春組散文、新詩雙料首獎。（記者何玉華攝）

16歲的黃鈺棋獲得今年新北市文學獎青春組散文、新詩雙料首獎。（記者何玉華攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市文學獎昨天頒獎，有兩名得主是雙料獲獎，分別是青春組散文、新詩雙料首獎的十六歲高中女生黃鈺棋，以及新住民散文（非中文）組優等、圖文創作組佳作的武豔秋。黃金組首獎林月慎，六十五歲學寫作，六十八歲獲獎，讓頒獎的新北市長侯友宜忍不住透露心聲，他也想學寫作；相關得獎作品將彙集成冊出版。

42歲拚上中醫 60歲考船員證

文化局指出，今年總收件數二六六九件，評選出四十五位得獎者；林月慎因兒子幼時感冒導致腎臟疾病與泌尿功能失常，讓她走上學中醫之路，苦讀八年，在四十二歲取得執照；五十八歲學游泳、學開車，六十歲考船員證、六十五歲上寫作班，觀照自己的心路歷程，完成「大媽的中醫之路」，評審認為樸實的文筆，勾勒出中年轉換跑道的難處與辛酸，帶引出十分立體的堅強形象。

16歲黃鈺棋 獲散文、新詩首獎

黃鈺棋就讀中山女高數理資優班，她說，啟蒙老師是媽媽，小時候愛寫東西，小學畢業前第一次投稿，就被國語日報收錄，開啟了寫作之路。

黃鈺棋熱愛文學，喜歡閱讀，就讀數理資優班，常被笑稱是文組派來臥底的。

她說，小時候體弱多病，為了讓自己更強大、有挑戰性，決定考數理資優班，希望以後讀醫科。

新住民武豔秋獲雙料獎

來自越南的武豔秋是兩個孩子的媽媽，大學念通訊學系，四年前來台就讀台灣師範大學華語文教學系，在老公的鼓勵下，第一次投稿就獲獎，相當高興。

武豔秋獲新住民散文（非中文）組優等、圖文創作組佳作。（記者何玉華攝）

武豔秋獲新住民散文（非中文）組優等、圖文創作組佳作。（記者何玉華攝）

林月慎（右）獲得新北市文學獎黃金組首獎，頒獎的新北市長侯友宜（左）說，他也想學寫作。（記者何玉華攝）

林月慎（右）獲得新北市文學獎黃金組首獎，頒獎的新北市長侯友宜（左）說，他也想學寫作。（記者何玉華攝）

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