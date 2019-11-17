距捷運5分鐘 土城青宅拚2年完工

土城區員和段青年社會住宅，預計在二○二一年底完工。（記者邱書昱攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察土城區員和段青年社會住宅工地，為施工團隊打氣，對工程進度及施工品質相當滿意，侯友宜說，當地距離捷運海山站步行約五分鐘，預計二○二一年底完工，屆時將可提供五百四十三戶，成為土城區第一座青年社會住宅，提供年輕人有能力負擔又溫馨的家。

侯友宜視察 為施工團隊打氣

新北市政府城鄉局局長黃一平說，「社會住宅」是法律名詞，新北市的社會住宅由於都會保留一定比例給年輕人，因此都稱為青年社會住宅；員和段青年社宅基地面積約八千二百一十三平方公尺，共有四棟地上十二層至十四層、地下三層的建築物，外型主打活潑，充滿律動感及生命力。

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鄰近海山站及土城醫院 生活機能佳

黃一平指出，建築物導入綠建築、智慧建築及通用化的概念，設置空橋聯繫動線外，樓層設有挑高空中景觀平台、社區中庭也有兒童遊戲場及遊具設施，還規劃有托老中心、托育中心、青創中心及庇護工場，多元化的公益空間，提供托育照顧之餘，也能滿足就業、購物等生活所需。

共543戶 優先戶市價64折承租

城鄉局企劃建築科長黃永盛補充說，租金會在完工落成後估計周邊市價，一般戶為市價的八折，優先戶則是六四折承租；抽籤順序會等完工後公告，預計二○二一年中公開抽籤。

侯：2023年將興建一萬戶社宅

侯友宜說，土城近年來發展快速，員和青年社宅地段好，又鄰近捷運海山站及土城醫院，非常適合年輕人安家立業；新北市預計在二○二三年達到興辦一萬戶社會住宅的目標，並透過租金補貼及社宅多元扶助的方式，協助二萬九千戶以上就學、就業的青年家庭。

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