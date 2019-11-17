濁水溪減揚塵 土堤攔水淹沙洲

西濱大橋下游北岸約八十公頃沙洲，已被水覆蓋潤濕，防制揚塵效果逐步顯現。 （記者詹士弘翻攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕每年東北季風時節，濁水溪又逢枯水期，風飛沙造成的揚塵嚴重影響沿岸西螺、二崙、崙背及麥寮的空氣及生活品質；環保局長黃士漢表示，為防制揚塵，西濱大橋上下游攔水土堤已開始蓄水，大橋下游北岸約八十公頃沙洲被水覆蓋潤濕，揚塵防制效果逐步顯現。

西濱大橋上下游 水覆80公頃沙洲

受濁水溪揚塵影響，雲林縣入秋到隔年春天空氣品質惡劣，濁水溪沿岸鄉鎮「吃飯拌沙」，汽車停在戶外，隔一晚就蒙上一層厚厚沙塵；縣議員陳俊龍表示，濁水溪出海口的兩百公頃大沙洲是沙塵主要來源之一，為了徹底解決揚塵問題，建議興建攔水壩，讓沙洲被水覆蓋，減少沙塵來源。

請繼續往下閱讀...

雲林縣府水利處長許宏博表示，水利署曾進行可行性評估，推估攔水壩興建經費超過兩百億元，於西濱大橋下游五公里處設壩，完工後可以回水六．五公里，但六年後效果只剩第一年的十％，其中還有管理、維護上的問題。

環保局長黃士漢表示，兩百公頃大沙洲已完成水線灑水抑制揚塵，西濱大橋上下游的攔水土堤也已經開始蓄水，裸露的沙洲在水覆蓋潤濕後，風飛沙狀況已經緩和，未來濁水溪疏濬及河道整理將以營造、維持河道複式斷面為原則，深槽以水覆蓋方式浸潤裸露地，高灘地則持續綠覆植生方式減少裸露地，進而達到減少揚塵功效。

河道疏濬去沙 高灘地綠覆植生

水利署第四河川局目前在濁水溪河道進行的疏濬案，就是以疏濬方式去化沙源，並配合揚塵防制方法，以達減少揚塵效果。

今年度濁水溪疏濬工程雲林部份總計四案，分別位於林內三號水門、二崙自強大橋下游、二崙大義崙排水下游及麥寮西濱大橋下游，預計疏濬量為三百九十八萬立方公尺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法