《高雄》紫斑蝶新秘境 六龜中興里爭設保育區

六龜中興里3年來進行復育及棲地營造，吸引大批紫斑蝶開始造訪。 （記者黃佳琳翻攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年十一月，上百萬隻紫斑蝶南下茂林山谷躲避寒冬，形成壯觀的「紫蝶幽谷」生態現象，高雄六龜中興里三年來進行復育及棲地營造有成，也讓紫斑蝶開始造訪，地方盼爭取劃設保育區，讓難得的生態棲地得以維護。

三合橋紫斑蝶3年復育、棲地營造有成

「雙年賞蝶」是每年十一月開始至隔年三月在茂林國家風景區的重頭戲，更是世界上僅有的兩大規模越冬蝶谷之一，全球各地的遊客到茂林體驗世界級紫斑蝶環繞飛舞的壯觀場景，獲得廣大好評與回響。

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鄰近茂林的六龜區，在林務局輔導六龜中興社區發展協會無償租用林地，進行三合橋紫斑蝶復育及棲地營造，並協助種植蝴蝶食草及蜜源植物，經過當地社區近三年自發性養護環境，已成為紫斑蝶適合的棲息地，三合溪生態園區更是國寶級高身鲴魚的故鄉。

賞蝶遊客慕名前來 地方憂生態保育

中興里長王茗洋說，中興里紫斑蝶秘境鄰近三合溪，許多觀光客慕名前來賞蝶，有時會到三合溪邊釣魚、戲水，卻因無法源依據可以勸阻，希望能爭取劃設生態保育區，讓這塊難得的生態棲地得以維護。

陳吉仲允協助劃設 過渡期提高見警率

立委邱議瑩邀農委會主委陳吉仲、林務局官員及屏東林管處等單位實地會勘後，陳吉仲表示，未來將與高市府共同封溪禁漁，並朝向劃設野生動物重要棲息環境及生態保育區目標努力：在保育區劃設前的過渡期，會請林務局與地方合作架設告示牌，再請當地分局支援警力於假日巡邏、勸導，期望因見警率提高收斂違規情況。

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