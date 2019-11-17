觀音區樹林國小 獲捐空氣清淨機

家電業者劉世煌（中）捐贈廿台空氣清淨機給觀音區樹林國小，由教育局長高安邦（右五）代表受贈。（記者許倬勛攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者許倬勛／觀音報導〕觀音區樹林國小緊鄰觀音工業區，長期空氣品質不佳，家電業者劉世煌（見圖左二，記者許倬勛攝）捐贈廿台空氣清淨機，裝設在各班級與專科教室、教師辦公室，希望讓學童能安心上課、健康成長，昨由市府教育局長高安邦代表受贈，嘉惠一百名學子。

樹林國小位於觀音區樹林里，校園周邊被工廠圍繞，為此，行政院環保署、市府環保局與中央大學環境研究中心，在校內設置空氣盒子、行動空氣品質監測車，廿四小時監測區域空氣品質變化，隨時針對空品狀況祭出應變措施。校長楊千慧說，業者透過市議員彭俊豪牽線，表示學校緊鄰工業區，空氣污染首當其衝，加上媒體報導樹林里成「癌症村」，憂心師生罹患呼吸道疾病，希望能協助校方裝設空氣清淨機。

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樹林國小屬於小型學校，全校僅有六班、一百人，礙於經費不足，無法每班加裝空氣清淨機，過往只能透過開冷氣、緊閉門窗預防。彭俊豪說，業者熱心捐贈廿台空氣清淨機，未來每班可加裝兩台，其餘則設置在專科教室及教師辦公室，且可與政府的監測系統連動，讓師生都能安心上課、授課。

此外，市府推動「班班有冷氣」計畫，將樹林國小列為優先執行學校，教育局補助一七五萬元，進行新設、汰換冷氣及改善老舊電源設備，冷氣機預計年底可全數裝修完畢，希望能與空氣清淨機相輔相成，讓學生在室內上課能隔離污染源，維護上課品質。

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