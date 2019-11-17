全運會桌球設備 移撥桃園國中

2019-11-17 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國中昨舉行建校五十週年校慶活動，市長鄭文燦致詞表示，感謝敏盛醫療體系總裁楊敏盛於校內建置「敏烈運動中心」做為桌球發展基地，並捐贈五年三百萬元經費，以培育優秀的桌球選手；而在今年全國運動會結束後，市府也決定將全運會桌球設備移交桃園國中使用，盼持續協助桌球運動發揚光大。

校內運動中心 為桌球發展基地

市府體育局副局長房瑞文表示，此次全運會在桃園市舉行，購買許多各項運動相關器材，全運會順利落幕後，部分器材會留在市立場館使用，如田徑場、網球場、棒壘球場等；還有部分器材會移撥給體育發展重點學校，一方面讓器材獲得更好的利用，另一方面也可減少學校開支，包括桃園區桃園國中桌球、建國國中舉重設備等；其他則是提供比賽時借用，例如輕艇比賽的裁判艇、救生艇，這些器材平常由體育局保管，比賽時才會借給主辦單位。

請繼續往下閱讀...

全運會其他器材 各有充分使用

鄭文燦表示，近年來，市府挹注桃園國中一億元以上經費，興建多項教學設備，其中「桃園市自主學習3.0實驗室」，除了讓孩子自主學習，更成功連結一○八年課綱宗旨；另桃園國中也逐年完成建置班班智慧教室，充滿創新及國際性，引導學生適性發展。

鄭文燦表示，桃園國中是歷史悠久的學校，在各項競賽中屢獲佳績，使桃園國中成為桃園人才的搖籃，祝福桃園國中未來持續超越巔峰，成為教育的亮點。桃園國中五十週年校慶系列活動包含表揚五十位傑出校友、八年級美術班學生及退休教職員的書畫美展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法