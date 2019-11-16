8.2公分腹主動脈瘤破裂 67歲男險死

▲檢查發現，患者的腹主動脈瘤破裂，所幸治療後已經順利康復。（記者張議晨翻攝）

2019-11-16 05:30:00

記者張議晨／宜蘭報導

67歲的李姓男子，因為腹部突然劇烈疼痛就醫，醫師安排他接受電腦斷層掃描，發現1顆8.2公分的腹主動脈瘤破裂，隨時有致死可能，所幸經緊急手術放置血管支架，順利拆除這顆不定時炸彈。

肚痛緊急手術放置血管支架

羅東博愛醫院心臟血管外科醫師賴韋良指出，主動脈負責將心臟血液送至身體各部位，位於腹腔位置稱為腹主動脈，若主動脈異常膨大，呈現囊狀，且大於血管管徑1.5倍，就是主動脈瘤。

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李姓老翁血管內的主動脈瘤為8.2公分，賴韋良立即安排腹主動脈支架置放手術，在主動脈內放置支架，以避免過薄的血管壁因撐不住血液壓力，再次破裂。

主動脈瘤會使得血管壁變薄，若血管破裂會造成嚴重內出血，患者死亡率會瞬間提高，臨床上，大於5公分就會建議手術，若不切除宛如「不定時炸彈」。

逾60歲三高族群是高危險群

賴韋良說，腹主動脈瘤沒有前兆，除非發生破裂，感到突發性的劇烈疼痛或休克、意識改變等，否則不容易發現，60歲以上的「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）是高危險群，像李男就有高血壓病史。

醫師提醒，除了規律服藥、定期接受追蹤，也要定期健檢，並建立每日量測血壓習慣，減少主動脈出現血管瘤的風險。

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