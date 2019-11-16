公費流感疫苗開打 分三階段接種

▲李秉穎醫師接受公費流感疫苗接種。（記者吳亮儀攝）

2019-11-16 05:30:00

記者吳亮儀／台北報導

今年度公費流感疫苗昨天（15日）起開打，600萬劑疫苗分3階段、不同時程和對象接種；第一階段開放國小到高中職學生和醫事人員先接種。

升級為四價疫苗 保護力提升

今年流感疫苗首次由三價升級為四價，能讓保護力提升。今年開始接種日期也從以往的10月延後至今，遭不少批評；衛福部解釋，因為世界衛生組織（WHO）選株延遲、藥廠也供貨延遲，因此延後開始接種。

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行政院副院長陳其邁昨天出席疾管署記者會時受訪表示，明年應該還會繼續選用四價疫苗。

今年接種時程分成3階段，第一階段從11月15日起，開放國小、國中及高中職學生，含五專1至3年級、醫事人員。

第二階段從12月8日起，開放65歲以上長者以及學齡前幼兒，含出生滿6個月至未上小學的幼兒。

第三階段從明年1月1日起，其他公費對象包括50歲到64歲成人、安養護機構、長照機構、高風險慢性病患者、罕病、重大傷病、孕婦、出生未滿6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保人員、托育機構專業人員、衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫相關人員等。

台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎指出，校園是容易出現群聚疫情的場所，且病毒易透過學童帶回家中，感染家中抵抗力低的幼兒或老年人，因此透過校園集中接種也可間接保護其他高風險族群。

而醫事人員身處面對病患的第一線，若生病容易傳給抵抗力較弱的病人，且可能造成醫療人力短缺，因此今年將校園與醫事人員列為分批接種的第一順序。

他提醒，學生在校園集中接種疫苗時，可能會出現暈眩、噁心感等暈針反應，暈針通常是出自於對打針的心理壓力與恐懼，轉化成生理症狀，與疫苗安全性無關，請家長無須過度擔心。

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