爸爸紅眼症 2歲男童流血淚

▲陳沛仁醫師刮除男童增生的假膜。（記者張軒哲翻攝）

2019-11-16 05:30:00

記者張軒哲／台中報導

好嚇人！台中市2歲謝姓男童，左眼出現紅腫癢，男童用手去揉眼睛，竟流下了2行血淚，嚇壞家長，經眼科醫師檢查後，確診男童罹患出血性結膜炎，還增生了假膜（透明的膜）。

醫師先進行左眼局部麻醉，將假膜刮除下來，開立藥物讓男童點藥，3天後回診，檢查確認假膜沒再增生，恢復狀況良好。

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孩童症狀比大人嚴重

醫師詢問後得知，男童是被爸爸傳染結膜炎，但因孩童抵抗力較弱，症狀比大人更嚴重，家長要多留意。

童綜合醫院眼科主任陳沛仁表示，急性結膜炎俗稱紅眼症，是感染濾過性病毒所造成，以流行性居多，感染後兩週內都具有高度傳染力，而急性出血性結膜炎則是結膜發炎伴隨結膜下出血。男童的爸爸在小孩出現症狀前，已反覆右眼與左眼交替罹患過結膜炎，疑因沒確實洗手而將病毒傳染給男童。

陳沛仁指出，急性結膜炎的病程需要7至10天才會恢復，部分病人會慢慢痊癒。但如果完全不治療，有機會引起其他併發症，例如病毒可能在眼睛結膜產生一些假性黏膜，這就要由眼科醫師幫忙將黏膜清除。病程較長就會產生角膜炎病變，症狀可持續好幾個月，還會伴隨著視力減退、畏光等症狀。

出血性結膜炎會傳染

陳沛仁呼籲，如果家裡有一個人罹患結膜炎，其他家人常常也無法倖免。勤洗手、避免與他人共用毛巾，是防止傳染的重要措施。眼睛不適或出現不正常症狀，要尋求專業眼科醫師診治。

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