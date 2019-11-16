多一份警覺 兒童燙傷可避免

▲家裡熱水瓶不宜放在小孩容易碰觸的地方，以免弄翻了燙傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／蘇鉉尊）

2019-11-16 05:30:00

文／蘇鉉尊

前天阿嬤燒開水不小心翻倒，熱水淋到3個月大的小春（化名）前胸，阿嬤怕被責怪，沒告訴小春的爸媽。過了兩天，媽媽來看小春，發現小春哭鬧不停、且上衣滲水濕濕的，一脫下來才發現，很多水泡都破掉了，急忙帶小春到急診，經診斷是二度燙傷合併感染，需住院接受抗生素治療。

5歲的小美（化名）和鄰居小朋友在庭院玩耍，阿公買了仙女棒給大家玩，在幫小美點燃手上的仙女棒時，突然瞬間冒出爆炸的火花，燒到小美整個下巴，起了大水泡，小美當下痛得哇哇大哭，阿公驚嚇不已，趕緊帶她到醫院掛急診。

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兒童燙傷時常發生在你我的周遭，急診處每天總會接到幾例，尤其最近漸漸進入天冷的季節，幼兒燙傷的案例會比較多，值得家長注意。

常見家長不小心將滾燙的開水或是早餐的熱豆漿翻倒，或是全家去餐館吃火鍋時被熱湯燙傷，又或被機車排氣管燙傷，嚴重的甚至是電線瓦斯走火自燃等。遇到這些情形時，小朋友不懂得快速逃跑，只能坐在地上不斷哭鬧，往往傷害特別嚴重。尤其6個月以下的小寶寶疼痛反應較差，常常在剛燙傷的當下不會馬上哭鬧。

勿用冰塊降溫 避免二次傷害

關於燙傷，基本上要教育父母懂得「沖、脫、泡、蓋、送」，至少要先沖冷水15分鐘以上，讓傷口降溫，減輕傷害和疼痛，千萬不要塗抹牙膏或不明的藥膏，也不要使用冰塊降溫，這只會增加二次傷害。

嚴重燙傷或傷口延遲癒合容易造成疤痕組織，都有可能需要穿戴彈性衣及副木和做復健，來減少疤痕組織造成的不適感。曾燒燙傷癒合後的傷口在兩年內容易起水泡破皮，還需要防曬，避免疤痕色素沉著變黑，需要細心認真地照顧。

洗澡時 先放冷水才放熱水

預防勝於治療，統計發現，兒童燙傷常發生在自己家裡，所以幫小孩洗澡時，要先放冷水之後才放熱水；小孩會走路後應避免餐桌桌巾過長被拉扯，以免翻倒熱水壺或熱湯；老舊的電線插頭要更換，並且隱藏起來，也要減少延長線的使用，避免小孩亂摸玩耍。

餐飲業者要避免大湯鍋附近有小孩在玩耍，大人多小心，就可減少兒童一輩子的傷痛。

（作者為彰化秀傳紀念醫院整形外科醫師）

▲小孩子愛玩水，家長放洗澡水時，要先放冷水再放熱水，以免小孩見水就進入澡盆而燙傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／蘇鉉尊）

▲兒童被熱水燙傷連皮都掀起，造成一輩子難忘的痛。（照片提供／蘇鉉尊）

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