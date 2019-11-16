探索想像世界 故宮南院經典面具展登場

非洲奈及利亞伊博族「奧博多恩伊象魂面具」。（記者林宜樟攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院與法國凱布朗利博物館合作舉辦「法國凱布朗利面具精品展」昨天開幕，展出來自非洲、亞洲、美洲及大洋洲的經典面具，如非洲奈及利亞伊博族的奧博多恩伊象魂面具、亞洲印度查烏舞劇的魔王羅波那等，讓民眾探索人類面具藝術與想像世界。

凱布朗利博物館位於巴黎，以蒐集世界各地原始藝術文物聞名，本次大展由該館典藏處處長伊夫斯‧勒福爾策展，精選一百件經典面具作品。

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故宮院長吳密察說，在人類各個社會中存在的面具有神秘印象，各代表不同意義，更是人類的藝術創作；伊夫斯‧勒福爾表示，展出的面具讓人們思索其功能、形式，是人類創作的世界遺產，參觀者可透過面具認識世界各大洲的人們，探索文化與面具代表的意義。

展覽中最具代表性的面具如非洲奈及利亞伊博族的奧博多恩伊象魂面具，長長的鼻子象徵大象的靈魂，鼻子背後的人臉造型代表它是重要人物的靈魂；亞洲印度查烏舞劇中的魔王羅波那，生氣時出現十個頭，眼睛圓睜、眉心緊皺、齜牙咧嘴。

展期至明年三月一日，期間南院將舉辦彩繪風箏、面具創作親子工作坊及彩繪台灣民俗面具表演等教育活動。

故宮南院面具展登場。（記者林宜樟攝）

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