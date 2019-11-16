雲林高麗菜耕鋤假消息 民進黨：農業處長未能掌握應下台

民進黨雲林縣黨部開記者會駁斥高麗菜耕鋤是假消息。（資料照）

2019-11-16 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕高麗菜耕鋤引起爭議，民進黨雲林縣黨部昨天開記者會駁斥是假消息，要求縣府農業處長下台；國民黨議員李明哲等多位議員也在議會再次質詢縣長張麗善及農業處長，要求縣府積極調查還原真相；張麗善表示，將用正式公文向農委會詢問。

張麗善：將以正式公文詢問農委會

李明哲十一日在議會質詢農業處長魏勝德是否知道高麗菜（見圖，資料照）耕鋤，每公頃補助十萬元；魏德勝答詢指出，不知道有耕鋤補助，但據農業處私下查證，縣內有四家合作社場辦理耕鋤作業，已耕鋤約二百公頃，每公頃補助十萬元。

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民進黨雲林縣黨部昨天召開「再怎麼『傲蠻』也不能傷害農民」記者會，議員蔡岳儒表示，縣府農業處長魏勝德沒有查證、沒有掌握農情，還與議員一搭一唱散播假訊息，這樣的農業處長「失格」，沒有資格當雲林縣的農業處長，要求魏勝德下台負責。

縣黨部主委廖丁賜指出，上月縣內部分合作社場為避免品質差、病蟲害嚴重的「格外」（不合市場規格）菜上市影響行情，主動進行耕鋤，卻被有心人士拿來大作文章，散播政府啟動高麗菜耕鋤作業。

李明哲、賴淑娞、許留賓、王又民等多位議員昨天再次於議會質詢指出，高麗菜耕鋤為什麼是合作社場辦理？縣府、公所及農會都不清楚，為什麼要跳過縣府、農會？是否選舉綁樁、圖利特定對象？要求縣府積極調查、還原真相。

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