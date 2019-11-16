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科技蒐證 鳳山溪２個月逮18廠污染

環保局人員稽查水產加工廠偷排污水。（記者蔡清華翻攝）

環保局人員稽查水產加工廠偷排污水。（記者蔡清華翻攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局今年九、十月，連續針對鳳山溪上游水污、空污及廢棄物污染進行專案稽查，並針對例假日及夜間易遭違規排放廢污水時段加強巡查，並運用多元科學儀器蒐證，查獲十八家污染工廠，停工四家，裁處金額預估達三三○萬元。

出動空拍機、地下潛望系統等儀器

環保局表示，運用多元科學儀器如縮時攝影機、無人空拍機、LED地下潛望系統、管型LED監控系統及水質連續監測儀器等進行污染源蒐證，四家被停工的事業單位，分別為二家食品製造業、一家金屬表面處理業及一家石材製品製造業。

環保局表示，其中一家金屬表面處理業，經多日巡查埋伏蒐證後，欲進行稽查收網時，發現該業者正進行機具設備搬遷至他處，環保局為避免該業者非法排放，繼續造成他處污染，立即啟動無人空拍機進行空拍跟監蒐證作業，並於該業者廠房未經許可排放口採到強酸性質廢水，現場命令停止排放廢水，並予裁處罰鍰。

中上游年底劃為水污染管制區罰則加重

環保局表示，由於查獲違規工廠大多為小型未列管工廠，無法以水污法管制，只能以廢棄物清理法開罰一千二百元到六千元，罰則明顯過輕，因此今年底前將公告鳳山溪中上游劃定為水污染管制區，未來只要有污染水體行為，不論是個人或工廠均可依水污法開罰，罰則最重可達三百萬元，列管事業單位最高罰則二千萬元。

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