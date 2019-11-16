為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄戲獅甲 今、明水陸纏鬥拚獅王

世界國際舞獅三大賽事之一的高雄戲獅甲今、明兩天登場，八支獅隊將挑戰高難度的水樁陣。（記者黃佳琳攝）

世界國際舞獅三大賽事之一的高雄戲獅甲今、明兩天登場，八支獅隊將挑戰高難度的水樁陣。（記者黃佳琳攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕世界國際舞獅三大賽事之一的高雄戲獅甲，今年共有來自馬來西亞、新加坡、中國及台灣八支隊伍爭霸本屆獅王盟主，震撼波光、最激烈水陸纏鬥，連續兩天在高雄上演。

高市文化局表示，今、明兩天在市立國際游泳池與高雄巨蛋飛躍登場的高雄戲獅甲，獅王爭霸氣勢磅礡，緊張刺激的水陸雙主場，預期帶給觀眾舞獅激鬥的視覺、聽覺震撼體驗，加上「九天民俗技藝團」開場藝陣演繹，一起來為台灣獅隊加油。

挑戰高難度水樁陣

「二○一九高雄戲獅甲」今年迎來世界獅王前三名（馬來西亞雲頂國際獅王大賽、澳門米高梅國際舞獅邀請賽）首聚同台與各地獅王競技，八支獅隊將在廿一支高樁上挑戰無畏前行的體能、精神力與穩定度，十六日競技賽事率先於高雄市立國際游泳池舉行，全球唯一五．五公尺深的水樁陣與水上樁島，獅隊必須克服波光影響，才能順利採青，贏得高分；十七日各國參賽獅隊齊聚高雄巨蛋一爭高下，角逐本屆獅王霸主。

文化局長林思伶表示，高雄戲獅甲從原本的傳統廟會活動，透過地方人士與政府的堅持，至今已是世界三大獅王大賽之一，除了帶來地方認同感、提升城市的產業經濟，並提高城市的國際知名度，期望透過戲獅的文化活動帶給高雄福氣、喜氣、熱鬧，以及凝聚愛高雄的城市榮譽感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播