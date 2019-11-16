高雄一德夜市送審未過 週一擺攤將取締

2019-11-16 05:30:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕又名為勞工夜市的高雄一德夜市，因七年前制定的「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」至十一月十一日落日條款生效即走入歷史，藍營市議員蔡武宏昨在議會上詢問官員，若攤商打死不退、下週一繼續擺攤？副市長葉匡時表示，絕對不容許攤販公然挑戰公權力，將想辦法不讓攤販進場，或沒收攤販生財器具，依法行政並加強取締。

計畫書和同意書等要件不符

固定於每週一營業的一德夜市雖有三十多年歷史，但非合法夜市，依二○一二年制定的「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，須於今年十一月十一日落日條款生效前檢附土地所有權人及所有住戶同意書，向市府申請合法登記，但夜市至十一日最後一天，才向高雄市經發局送上三十戶同意書，因計畫書和同意書等要件不符，無法申請核准，本週一成為最後一個營業日。

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對此，一德勞工夜市管理委員會發言人曾燊堯表示，相關人員還在研擬討論，目前仍無對策。

蔡武宏指出，一德夜市附近居民抗議攤販長期造成噪音、居家安全、環境髒亂、防礙交通、違法、空氣污染等問題，不僅無法在落日條款前改善和申請，且攤販使用還有收租金，一攤六尺大空間，一天收一千元，且不含水電和清潔費，估計三百攤的話，一天有三十萬收入，卻不知落入誰的口袋，且是違法使用公務部門的資源，侵占市民的道路、停車格。

市府︰將不讓攤販進場或沒收器具

不過有些攤商在媒體前放話將打死不退，葉匡時回應，一德夜市確實違法，下週一會加強取締，也會協助攤商轉移至附近合法的凱旋或金鑽夜市，若有需要，也在附近找到一塊停車場，輔導合法化。若攤商持續擺攤，會想辦法不讓攤販進場，或沒收攤販的生財器具，依法行政。警察局長李永癸也表示，將遵照副市長指示，全面加強取締。

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