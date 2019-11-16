YouBike偏區設站 桃市府：區域均衡考量

2019-11-16 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員蔡永芳昨在市政總質詢時指出，桃園的YouBike站數從二○一六年的八十二站，攀升至今年已有三二九站，周轉率卻從十二．三二％下跌至四．一九％，質疑YouBike站點設置有問題，甚至出現「選舉站」的情形，要求交通局檢討場站設置、周轉率等政策。

公共設施 有需求就設站

市府交通局長劉慶豐對此回應，剛推行YouBike的前兩年，因站點集中設在都會區，所以整體使用率較高；近兩年則考量偏遠地區的均衡性，設點包括沿海一帶、休閒農園試辦需求等，因此整體周轉率下降。他坦言ＣＰ值的確較低，但也強調，畢竟YouBike是公共設施，不能因ＣＰ值低就不設站。

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明年瞄準單車道及水岸

劉慶豐進一步說明，偏遠地區因交通不便，確實有設站的必要。休閒農園方面，經評估試辦成果後不再設站。至於明年度YouBike設站將集中於自行車道及水岸等據點，提供綠色遊具給遊客使用，並串聯桃園自行車路線，共計約十五站；另，桃園的新興住宅林立，市府也推動建商捐贈YouBike站，提升住戶便利性，至於YouBike前卅分鐘免費政策，考量鼓勵民眾使用大眾交通工具，將維持現有的補貼政策。

議員批周轉率降 要檢討

蔡永芳說，起初交通局推動設置YouBike站，是八百公尺可設置一個站，原因是較好調度且民眾好使用；如今放寬範圍至五百公尺內，不過，YouBike站數不斷增加，周轉率卻大幅下降，站點設置似乎有檢討必要。他還進一步揭露，去年選舉前曾有市民向他提出要求，希望在自家社區附近設YouBike站，當時交通局以社區住戶不多回絕；不料，該市民轉找其他議員竟設站成功，但設站後周轉率慘不忍睹，令人質疑YouBike站點淪為「選舉站」，而YouBike前卅分鐘免費政策，也被審計處點名要檢討、改為收費，要求交通局檢討場站設置、周轉率及營運政策。

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