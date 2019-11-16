浪漫鞦韆、親子樂園 竹市青青草原邀客

新竹市長林智堅日前前往體驗，歡迎民眾來探訪「青青草原」改造後的魅力。（記者洪美秀攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者洪美秀、蔡孟尚／新竹報導〕新竹市知名景點「青青草原」第三期工程完工啟用，除有十二組浪漫鞦韆，還有親子遊樂區，市長林智堅日前視察，邀請民眾在涼爽的季節到青青草原的自然生態親子遊樂場遊玩，體驗青青草原蛻變的魅力。

新竹市長林智堅說，他上任後投入總經費九千三百四十五萬元進行青青草原的大改造，目前三期工程已完工開放，兩大草原、一座生態景觀池也搖身成為打卡新熱點。

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青青草原三期工程在第二草原推出十二組排列成曲線型的浪漫鞦韆，其中三組提供幼兒用的包覆型座椅，讓小小孩也能玩；同時將第四草原打造成野地親子遊樂區，除入口設置休憩稻草涼亭，草原區依地形變化打造大型水管通道，讓大小朋友都能緊鄰草地爬進爬出，並有攀繩、跳樁及平衡木通道等設施。

此外，市府城銷處也在第二生態池岸種下超過四千株水生植栽和四十二棵落羽松，未來此處將成落羽松賞景秘境，第二生態池也會成為孩子們的生態戶外教室。

城銷處表示，佔地六十四公頃的青青草原共有五片大草原，市府在一、二期工程打造超長溜滑梯、親子遊具、生態池自然景觀；三期工程重整兩大草原、一個生態池，近期會開放的改善工程，除改善入口景觀及園內的人行步道。

此外，新竹縣「峨眉慢漫生活節」將於今天、明天在峨眉鄉十二寮休閒農業區登場，邀請知名歌手鄧福如、謝宇威、小球、林生祥╳大竹研等人在三大主題舞台浪漫開唱；縣長楊文科說，歡迎民眾在湖光美景的浪漫氛圍下，悠閒地欣賞這場音樂盛宴。

新竹市知名景點「青青草原」第三期工程完工啟用。（記者洪美秀攝）

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