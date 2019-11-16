苗縣擬發鄰長服務費 議員促訂規範

2019-11-16 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鄰長為無給職，苗栗縣政府體恤鄰長辛勞，於明年度預算首度編列「鄰長為民服務費」，每名鄰長每月三百元，於昨天議會引發討論，議員不反對縣府此措施，但希望縣府明訂相關規範，於法有據；苗縣府民政處表示，將儘速趕於會期結束前擬定完成。

民政處於明年度預算，首度編列「鄰長為民服務費」，每名鄰長每月三百元，縣內四千六百八十二個鄰，共計編列一千六百八十五萬元，此項目於昨天議會引發討論。

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縣議員張顧礫、鄭聚然都表示，鄰長是協助里長推動公共事務的重要幫手，尤其縣內不少村里聚落分散，工作吃力不討好；他肯定縣府對鄰長的照顧。曾玟學指出，苗縣府目前對於「鄰長為民服務費」並無相關規範，要求民政處能明訂相關規範，且其他縣市曾發生類似鄰長補助，因無法源依據而遭審計室提出檢討。他認為此項預算要過沒有問題，但要於法有據，建議先凍結此項預算，待相關作業要點定出後再執行。

民政處表示，縣府依地方民意代表費用支給及村里長事務補助條例解釋編列，鄰長目前僅有每月二百五十元的報紙補助，將儘速於會期結束前，一併擬定相關作業要點。

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