梅花鹿、魟魚飛上天 首屆鹿港風箏節啟動

驚艷！鹿港天空施放的百合連結風箏，升空時長達百餘公尺，十分壯觀。（記者湯世名攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕大家來放風箏！迎接「第一屆鹿港風箏節」啟動，鎮長許志宏等人昨天一同放飛五公尺長的梅花鹿氣囊風箏，象徵「逐鹿英雄、鹿港起飛」。另也製作「福」、「春」、「恭賀新春」等春聯風箏，讓鹿港的天空提早迎新春，現場還搶先放飛近十層樓高的大型氣囊風箏，讓民眾先睹為快。

百合花卉連結風箏 百餘公尺超壯觀

現場由四線特技風箏團隊表演揭開序幕，今年主題為「動物Fun風箏」，梅花鹿氣囊風箏與寫有「福」、「春」、「恭賀新春」的春聯風箏，以及大型氣囊風箏、蜈蚣風箏、山貓、猴子、豬、魟魚、蝌蚪與地景風箏、連結風箏、動態風箏、單線平面風箏，全都飛上鹿港鎮的天空「箏」奇鬥豔，熱鬧非凡。其中繪有向日葵、百合花卉的連結風箏升空時長達百餘公尺，畫面壯觀。

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24日鎮立體育場登場 來看達人展演

許志宏表示，今年是鹿港鎮首次舉辦風箏節，在本月二十四日上午十點至下午五點在鹿港鎮立體育場舉辦，除了欣賞眾多特色風箏外，民眾也能體驗親手製作風箏的樂趣，活動日將有「逐鹿英雄~平面風箏製作競賽」，優勝者將獨得一萬元獎金，同時也準備適合全家大小一起動手彩繪的DIY春聯風箏，給富有創意的親子們大顯身手。

現場除了各種特色風箏外，還邀請到知名藝人蔡昌憲、受到小朋友歡迎的果凍姐姐及表演歌手欣樺琴聲到場演出，同享視覺、聽覺的饗宴！

許志宏說，鹿港入秋後吹起東北季風，這股九降風除讓民眾體會先人建造九曲巷的智慧，也很適合放飛風箏，今年請到「亞洲國際風箏聯合會」偕同國內近卅位風箏達人進行展演，並規劃一連串的體驗活動，讓親子們體驗製作風箏、放飛風箏的樂趣，更希望藉由風箏節結合鹿港地區的景點，帶動小鎮「創新、創意、創生」，吸引更多國內外遊客到鹿港深度旅遊，體驗小鎮魅力。

象徵「逐鹿英雄、鹿港起飛」的梅花鹿氣囊風箏。（記者湯世名攝）

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