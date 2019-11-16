新北歡樂耶誕城點燈 3大燈區迎賓

二○一九新北耶誕城昨晚開城點燈，從高處鳥瞰燈光璀璨。（記者翁聿煌攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕「二○一九新北市歡樂耶誕城」昨天晚間開城點燈，由新北市長侯友宜和來自日本的人氣天團乃木坂46成員松村沙友理、高山一實三人共同主持開城點燈儀式，兩位東洋美少女穿著白色耶誕服飾，熱情用中文和粉絲打招呼，炒熱氣氛，也率先欣賞到耶誕光雕秀和如夢似幻的燈海美景，直呼太美了！

持續48天 日本人氣偶像來點燈

除了今年的耶誕主燈秀投影牆擴大到板橋火車站大樓牆面，市民廣場燈區「桑塔熊的魔法小鎮」、站前廣場燈區「新北魔法森林」和萬坪公園燈區「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」，也在昨晚啟動，將連續四十八天在夜晚閃耀，直到二○二○年一月一日。

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新北市政府觀光旅遊局長張其強說，今年耶誕城以「魔法」為主題，採用綺麗的精靈黃燈飾為主色調，幻化成神秘的魔法世界，來自日本的人氣偶像松村沙友理和高山一實都稱讚「卡哇伊」，覺得現場實在太美了！

主燈秀投影總面積 歷年最大

張其強說，今年邀請作品遍及亞洲各國的新加坡頂尖光雕團隊策劃主燈秀，首創結合3D光雕投影及雷射光束，創造三百六十度多層次的立體光影環繞效果，透過十二組雷射交織投射，串連市府大樓及板橋車站，將投影雷射範圍延伸到板橋車站外牆，大玩大樓結構變化，打造華麗的魔幻城堡；並擴大戶外光雕展區，加上新北市知名耶誕樹地標，主燈秀投影總面積達八千八百平方公尺，是歷年來最大。

侯友宜在受訪時，面對外界關切他今、明兩天是否會跟國民黨總統參選人合體為立委造勢時表示，他知道韓國瑜會到新北市，他會把市政角色與輔選角色拿捏好，並以市政為優先；至於國民黨不分區立委名單，侯友宜說，他忙耶誕城活動，還不清楚調整過後的名單狀況。

二○一九新北耶誕城昨晚開城點燈，新北市長侯友宜（中）與來賓共同進行啟動儀式。（記者王藝菘攝）

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