花蓮市將締盟日本盛岡市 購物節抽機票

花蓮市與日本岩手縣盛岡市預計24日締結友好城市，舊鐵道行人徒步區舉辦「哈日購物節」，花蓮市長魏嘉賢（右）表示，消費滿百元發票，可抽日本來回機票。（記者王峻祺攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市與日本岩手縣盛岡市預計廿四日締結友好城市，前一晚將舉辦盛岡山車踩街遊行，市區昨起先呈現濃濃東洋風情，連續二週的週五、六、日三天，舊鐵道行人徒步區舉辦「哈日購物節」，憑全市消費滿百元發票，可抽日本來回機票。

23日晚間舉辦盛岡山車踩街

日本盛岡山車踩街遊行四度訪花，每次都為花蓮掀起觀光熱潮，花蓮市公所廿四日將與盛岡市簽署締盟友好城市，締結前夕，市公所舉辦「哈日購物節、許願送好禮」迎接盛事，昨起至廿四日，週五、六、日下午五點至晚上九點，將有專人在徒步區，與民眾進行一連串吸睛又好玩的日式和風互動遊戲體驗。

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連兩週末 消費滿百元可抽獎

期間民眾可憑在花蓮市單筆消費五十元以上的發票，免費體驗許願牌彩繪，每日限量五十名；消費一百元以上，則可進行日式搖獎機（福引き）抽獎，內容包含盛岡市風土物產、南部鐵器、南部煎餅、日式手絹、和風羊羹等，最大獎是「台灣—日本花卷單人來回機票」。

花蓮市長魏嘉賢說，岩手縣盛岡市是位於岩手山旁的城下町，也是岩手縣行政、經濟和文化的中心城市，由於當地的信仰和傳統技術完整傳承下來，形成了歷史、文化和自然融為一體的美麗街景。

他說，這次最大獎「台灣—日本花卷來回機票」，可讓幸運兒實地一遊盛岡市，感受城下町的歷史文化，也為兩市進行實質觀光交流；同時也希望透過「哈日購物節」吸引更多遊客到花蓮觀光旅遊及消費，參與縣府與盛岡市共同舉辦的盛岡山車遊行活動。

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