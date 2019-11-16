為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

花蓮市將締盟日本盛岡市 購物節抽機票

花蓮市與日本岩手縣盛岡市預計24日締結友好城市，舊鐵道行人徒步區舉辦「哈日購物節」，花蓮市長魏嘉賢（右）表示，消費滿百元發票，可抽日本來回機票。（記者王峻祺攝）

花蓮市與日本岩手縣盛岡市預計24日締結友好城市，舊鐵道行人徒步區舉辦「哈日購物節」，花蓮市長魏嘉賢（右）表示，消費滿百元發票，可抽日本來回機票。（記者王峻祺攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市與日本岩手縣盛岡市預計廿四日締結友好城市，前一晚將舉辦盛岡山車踩街遊行，市區昨起先呈現濃濃東洋風情，連續二週的週五、六、日三天，舊鐵道行人徒步區舉辦「哈日購物節」，憑全市消費滿百元發票，可抽日本來回機票。

23日晚間舉辦盛岡山車踩街

日本盛岡山車踩街遊行四度訪花，每次都為花蓮掀起觀光熱潮，花蓮市公所廿四日將與盛岡市簽署締盟友好城市，締結前夕，市公所舉辦「哈日購物節、許願送好禮」迎接盛事，昨起至廿四日，週五、六、日下午五點至晚上九點，將有專人在徒步區，與民眾進行一連串吸睛又好玩的日式和風互動遊戲體驗。

連兩週末 消費滿百元可抽獎

期間民眾可憑在花蓮市單筆消費五十元以上的發票，免費體驗許願牌彩繪，每日限量五十名；消費一百元以上，則可進行日式搖獎機（福引き）抽獎，內容包含盛岡市風土物產、南部鐵器、南部煎餅、日式手絹、和風羊羹等，最大獎是「台灣—日本花卷單人來回機票」。

花蓮市長魏嘉賢說，岩手縣盛岡市是位於岩手山旁的城下町，也是岩手縣行政、經濟和文化的中心城市，由於當地的信仰和傳統技術完整傳承下來，形成了歷史、文化和自然融為一體的美麗街景。

他說，這次最大獎「台灣—日本花卷來回機票」，可讓幸運兒實地一遊盛岡市，感受城下町的歷史文化，也為兩市進行實質觀光交流；同時也希望透過「哈日購物節」吸引更多遊客到花蓮觀光旅遊及消費，參與縣府與盛岡市共同舉辦的盛岡山車遊行活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播