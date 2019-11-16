山林開放 太管處擬增修建11座山屋

行政院核定編列整建全台卅五座山屋，圖為太魯閣南湖圈谷山屋。 （太管處提供）

2019-11-16 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院核定編列整建全台卅五座山屋，太魯閣國家公園管理處配合山林開放政策，除精簡入園申請案件審核作業時間，還計畫增建並改善山屋設施，預計四年內增修建轄管十一座山屋及避難山屋，讓山友拍手叫好。

太管處擬定山屋整體改善中程計畫，針對熱門高山步道南湖大山、奇萊主北線、奇萊東稜、屏風山、畢祿山等，進行步道安全設施及山屋公廁整修增建作業。

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太管處遊憩服務課長聶士詔說，針對山屋整建提報四年計畫，規劃整建雲稜、成功、奇萊稜線等三間山屋，並重新修建中央尖溪一間山屋，另新建南湖圈谷一座避難山屋及其他六座避難山屋，總經費預估七千多萬元。

太管處今年八月也發包施作奇萊主北峰步道解說指示牌及沿線山屋公廁整修等工程，就步道沿線黑水塘山屋、成功山屋、成功二號堡、奇萊稜線山屋、公廁與沿線指示牌、里程牌與安全護繩等設施進行改善。

太管處表示，目前配合營建署進行單一入園申請系統整併簡化檢討，精簡入園申請案件審核時間，針對申辦入園人數眾多且山屋設施承載量容有不足，太管處也將重新檢視入園申請規則，並進行山屋整體設施改善與增修建計畫作業，更符合公平原則。

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