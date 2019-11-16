媽祖文化節花10餘萬印廣告 宜縣議員批亂花

議員呂惠卿質疑，縣府為媽祖文化節根本亂花錢，竟然為媽祖文化節灑幣印了10幾萬張傳單，還寄給各家戶，不但是在亂花錢還不環保。（記者林敬倫攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙擴大辦理「北台灣媽祖文化節」，斥資八百五十萬元，但縣議員呂惠卿質疑，縣府根本亂花錢，印了十幾萬張傳單做廣告，非常不環保；縣議員陳玉萍要求縣府提供文化節核銷明細。縣府民政處表示，相關活動花費會進行檢討，也願配合議員要求提供明細。

議員批不環保 民政處︰會檢討

北台灣媽祖文化節是由北台灣八縣市輪流舉辦，今年輪到宜縣主辦，活動在九月六日至八日舉行。林姿妙擴大辦理，編列八百五十萬元投入，與南天宮合辦，重頭戲是盛大的海陸遶境及媽祖之夜「千桌福宴」；縣府明年更編列一千萬元，要辦理「宜蘭媽祖文化節」。

請繼續往下閱讀...

呂惠卿昨在議會質詢時，質疑縣府一直在廣告、行銷，印製十幾萬張媽祖文化節傳單，浪費郵資寄送到各家戶，環保局推動垃圾減量，縣府辦活動卻浪費大量紙張、製造垃圾，浪費錢也不環保。縣議員陳玉萍、劉添梧也要求縣府提供媽祖文化節核銷資料，花了多少錢？怎麼補助的？都要提供給議會檢視。

縣府民政處長游宏隆說，媽祖文化節印製約十七萬張紙本廣告，花費十幾萬元，其實不高，不過印製紙本廣告確實不環保，縣府未來會檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法