《愛肝加油站》肝癌侵犯肝門靜脈 栓塞及電燒都無法治療

2019-09-16

文／許金川

Q：我的父親罹患肝細胞癌已經6-7年，當中有3次復發，都很順利完成動脈栓塞及電燒治療。

上週回診發現肝癌細胞又復發了，但是醫師這次除了安排我們入院做動脈栓塞之外，還要評估看看可否做體外的放射線治療，原因是腫瘤有跑到肝臟的門靜脈，醫師說，栓塞及電燒治療都不可行，請問肝癌真的也可以做放射線治療嗎？

A：放射線治療近年來在肝癌的治療上有相當的突破，體外的放射線治療已發展出「立體定位放射治療」（SBRT），可以達到「少次數、短療程」，減少副作用的成效，包括光子刀、電腦刀、螺旋刀等都是治療方式之一，但並不是每一種都適用於肝癌，質子治療也歸在放射線治療的範疇內；體內放射線治療則發展出釔-90微球體選擇性體內放射線治療（SIRT）。

由於肝癌的病況多變又複雜，而且腫瘤常不是只有單一顆，而是多發性的，因此，目前放射線治療仍非肝癌的主要治療方式，手術切除、動脈栓塞或無線射頻燒灼術還是治療肝癌的第一線首選。

至於何時可能會需要用到體外放射線治療肝癌？大都是因為腫瘤侵犯到肝內血管，最常見為腫瘤鑽入肝門靜脈。

當腫瘤侵犯到肝門靜脈後，就容易透過門靜脈跑到肝臟其他地方，也就是肝內轉移，肝腫瘤數量往往會從一顆變成多顆，可是門靜脈內的腫瘤又無法以栓塞或電燒等方式治療，目前對此情況的標準療法是用肝癌的標靶藥物做全身性治療。

不過，根據相關的研究結果看來，標靶治療的療效並不顯著，因此，確實可視情況評估是否適合做體外放射線治療，看有沒有機會控制住侵犯到肝門靜脈的腫瘤。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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