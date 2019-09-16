新北屈公病群聚感染 再添3例

2019-09-16

記者林惠琴、賴筱桐／綜合報導

衛福部疾管署昨公布新北市新增3例本土屈公病，為中和區內南里80多歲女性、60多歲男性及新莊區立基里50多歲女性，均與中和區國強嶺群聚感染有關。其中，80多歲女性於8月20日就發病，但卻因關節痛症狀持續，7度就醫才確診，提醒民眾若有高風險地區活動史，應提高警覺。

今年我國累計已有共77例屈公病，其中11例為本土病例，均居住新北市，包含中和區8例、新莊區、新店區及土城區各1例；另境外移入66例，為自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年最高。

據疾管署資料，新增3名個案陸續於8月20日至9月10日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛等症狀就醫，均於9月12日經醫院通報疑似登革熱、屈公病或茲卡病毒感染，但經檢驗均確診為屈公病。

3名個案於可能被感染期間均未出國，其中，2名居住於中和區內南里的個案，住家鄰近先前確診個案、國強嶺，平時活動地點又以住家周邊為主，而另1名新莊區立基里個案，平時活動以住家周邊為主，但假日會前往國強嶺登山，由於3人均有國強嶺及周邊風險區域活動史，研判在此地感染的可能性高，列入國強嶺群聚感染，該案累計已有10人確診。

關節痛 7度就醫才確診

值得注意的是，疾管署副署長羅一鈞表示，新莊區個案於8月20日就發病，是目前國強嶺群聚感染最早發病的個案，但原本並未發現，而是患者關節疼痛症狀持續，就醫也未改善，加上曾於8月11日、18日有國強嶺活動史，且曾被蚊子叮咬，9月主動聯繫衛生單位，7度就醫後，才確診為屈公病。另有個案則是手指、腳踝關節痛，一開始確診痛風，但出現發燒，經檢驗確認是屈公病。

羅一鈞提醒，不同於登革熱病況大多可在1、2週內緩解，屈公病症狀則是可能由急性轉慢性、持續發生，尤其關節痛若出現在中老年人身上，容易被認為是退化性關節炎問題，因此建議民眾若有傳染病高風險地區活動史，應該主動告知醫師，以利診斷。

目前3名個案症狀皆已改善，在家休養及自我防蚊中，其相關接觸者無疑似症狀。

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