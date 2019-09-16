42公斤煙火堆人行道 怕被罰無人認領

2019-09-16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕中秋節燃放爆竹成習俗，但若逾時施放恐擾人清夢，中秋夜嘉義市港坪國小前有人逾夜間十二點仍施放爆竹煙火，警、消與環保單位聯合勤務小組獲報趕至現場，發現有人群聚集，地上堆滿多達十大箱升空煙火，市值兩至三萬元，但所有人疑擔心被重罰十五萬元，不敢出面認領，暫以無主爆竹煙火物品代管，將調監視器揪出不法者。

最高罰15萬 嘉市聯勤小組代管

民眾於十四日凌晨零時廿五分報案，指四維路與高鐵大道路口有人逾時施放爆竹煙火，聯合勤務小組抵達現場，發現港坪國小前人行道上有人群烤肉，一旁地上堆滿多達十大箱升空煙火。

因現場未發現施放行為人，聯合勤務小組清點地上的升空煙火總共十大箱（內含二百多盒），火藥量達四十二．三公斤，市值兩至三萬元，現場卻沒人承認是所有人，這批升空煙火數量驚人，具有危險性，聯合勤務小組暫以無主爆竹煙火代管。

嘉市消防局災害預防科長李嘉霖表示，這批升空煙火有合格認可標章，初步調閱附近路口監視器，並未發現施放行為人，將再請港坪國小提供相關監視器畫面；如查獲逾時施放者，可依嘉市爆竹煙火施放管制自治條例裁罰三萬至十五萬元，並沒入該批升空煙火，如未查獲行為人，也無人認領，待公告六個月後會進行銷毀。

中秋連假期間，嘉市聯合勤務小組每晚九點起至隔天凌晨三點執勤，共接獲五十五件投訴施放爆竹煙火擾民或逾時案件，因施放爆竹煙火行為短暫，聯合勤務小組抵達現場時，多找不到行為人，開罰件數掛零。

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