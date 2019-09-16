環署環境事故專技小組 進駐三盛林務所

2019-09-16

〔記者林國賢／雲林報導〕因應六輕毒化災事故應變，雲林縣府將提供三盛林務所做為環保署「環境事故專業技術小組」常駐辦公室，預定明年進駐，初期三至五人廿四小時輪班，即時掌控六輕工安及應變。

距六輕2分鐘車程 即時掌控工安

環保署中區環境事故專業技術小組原本設於斗六市，距離台塑六輕廠區約需一個多小時車程，六輕工業區發生事故時，相關的即時監測與應變緩不濟急，今年四月七日六輕芳香烴三廠氣爆事故後，環保局與環保署展開協商，並決定將技術小組遷至距離六輕廠不到二分鐘車程的三盛林務所。

環保署毒物及化學物質局副局長陳淑玲表示，三盛林務所至六輕工業區相當近，除在六輕工業區發生毒化災事故時可快速執行應變措施，平時也可就近進行相關輔導查核，強化六輕工業區自我應變能力，維護環境與安全。

雲林縣長張麗善指出，四月氣爆事故造成周邊居民人心惶惶，而六輕廠除了石油原油及各類公共危險物品，還有許多毒性化學物質種類運作，必須有更高規格工安防護與應變措施與計畫，她要求需要有國家級災害應變中心，技術小組進駐只是邁出一步。

縣議員林建鴻表示，根據環保署資料，六輕廠去年毒性化學物質總運作量二千八百多萬公噸，佔全國總運作量四成五，全國最高，政府必須有更嚴格防災及應變措施，他樂見技術小組進駐麥寮，為保護居民安全貢獻心力。

明年3月起將常駐 初期3至5人

「環境事故專業技術小組」最慢明年三月起常駐麥寮「三盛林務所」，初期將有三至五名人員進駐輪值，後續會持續擴增人力至十八人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法