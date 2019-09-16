高市有機產業鏈 拚五年成長至1300公頃

2019-09-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局今年主打有機產業鏈，以全台最大、位於杉林區的永齡有機農場、甲仙農會有機青梅暨加工產業鏈及美濃里山綠網為三大發展軸心，加上石安畜牧場，要讓有機、友善農耕面積從現有的一千公頃，五年成長至一千三百公頃。

現有一千公頃

農業局建立「高雄首選」品牌，今年上半年產銷履歷戶數達一千三百九十二戶、生產有機水果面積五百九十五公頃，均是全台第一，將以全台最大有機農場永齡農場、甲仙農會有機青梅暨加工產業鏈，及美濃里山綠網為三大發展軸心。

永齡有機農場 55公頃作為發展基地

永齡農場五十五公頃作為有機發展基地，有一百一十二棟物聯網智能管控溫室、三百種有機蔬果生產技術，多元發展有機農業體驗及食農教育等，每月推出主題式食農教育課程、有機生態導覽。

甲仙農會青梅產業鏈、美濃里山綠網也是軸心

高雄擁有全台最大一千四百公頃青梅產區，其中有機青梅栽種面積成長至四○三公頃，甲仙農會建立有機青梅暨有機加工產業鏈，開發有機梅精等、代工有機鳳梨乾，朝觀光工廠邁進；石安牧場取得台灣農業標準學會友善認證，成為友善飼養畜牧場及畜產品示範場域。

農業局與農友維護美濃環境，調查到鳥、蝶、爬蟲類等二百多種，登錄「生物多樣性資料庫」，已有九個農戶通過綠色保育標章認證，近五公頃農地營造野生動物宜居棲地通過認證，還有因保育彩鷸、朱鸝、黑翅鳶、灰面鷲、小雨蛙獲得認證。

農業局表示，今年除以訂單導向生產模式，推動高雄好有機、農民有通路、市民好生活三大方案，讓有機農戶安心生產，目標五年成長至一千三百公頃，民眾經由一日農夫、綠色友善餐廳，享受有機生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法