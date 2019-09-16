重振舊城區商圈 市府花800萬規劃

2019-09-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區景福宮（大廟）周圍的博愛商圈曾有「桃園西門町」之稱，但因商圈移轉榮景不再，為重振商圈發展，市府經發局去年編列八百萬元預算進行「桃園舊城區商圈願景規劃案」，就活動、商業等面向進行整體街區營造，預計年底前完成規劃，提出具體改善行動方案，另於十九日舉辦「博愛商圈特色推廣計畫」參與式預算說明會。

經發局預計年底前完成

經發局商業發展科長廖振宏表示，為了活絡站前商圈、博愛商圈，發展桃園舊城區特色，市府對和平路、民族路、大同路及民生路所圍範圍進行「桃園舊城區商圈願景規劃」，將提出商圈願景定位、發展策略及行動方案等措施，促進舊城區商圈整體發展，同時舉辦地方座談會，與當地民眾溝通交流，預計年底前完成。

博愛商圈19日說明會 歡迎參與

廖振宏表示，十九日舉辦的「桃園博愛商圈特色推廣計畫」參與式預算說明會及提案工作坊，會將參與民眾隨機分組，並由各組桌長引領各組主題討論，透過參與民眾互享溝通、討論、腦力激盪的過程，提出符合主題的提案策略，各提案將由公民投票來決定推行方向，讓政策更符合在地需求，即日起至十八日止開放網路報名（https://reurl.cc/L13LYK），歡迎博愛商圈周邊居民與店家報名。

經發局說，桃園區博愛路、民族路、中山路與民生路圈圍的「博愛商圈」，是發展最早的商業街區，近年來因商圈移轉而沒落，在地人士於二○一五年創立「博愛特區文創商業發展協會」，陸續投入資源，市府每年補助四十萬元舉辦活動，該協會今年也以「古城區創生記─逗陣好生意」計畫，申請經發局振興商圈商機補助計畫的四十五萬元補助。

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