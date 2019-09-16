夜遊大溪新南老街 20燈箱暖故事

2019-09-16

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪中山路舊稱「新南街」，日治時代為地方仕紳與日本人居住和做生意的街區，有大溪第一個完成的百年牌樓「蘭室」，也有最宏偉的牌樓「建成商行」。長期在大溪老城區耕耘的台灣古厝再生協會，今年初於「蘭室」成立老屋情報館，向市立大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）提案，邀集街坊鄰居在騎樓安裝可愛的燈箱，已於中秋連假前完成試燈，讓新南老街更顯溫暖、溫馨。

中秋連假試燈 夜間導覽亮點

總計廿個房子造型的燈箱，每個寬卅五公分、高約卅七公分，木博館計畫補助十萬元，住戶自付廿％費用，由台灣古厝再生協會秘書長林昕偕設計團隊和參與鄰居，藉由「故事工作坊」協助鄰居找出家族的故事與圖案、家徽，再完成各具故事的燈箱，原本入夜後「暗摸摸」的新南老街，在中秋連假期間進行試燈，除了照亮新南老街，也增加走訪新南街的故事性與樂趣，成為大溪夜間導覽的新亮點。

藝文團體進駐 文創街展魅力

大溪名列「台灣十大觀光小城」，大溪老街每逢假日成為許多遊客造訪景點。不過，同樣都是老街，相較於和平老街遊客如織、商機無限，相距不遠的新南老街，雖然也曾是熱鬧的街道，有診所、電子琴公司、水果店等，之後隨著產業凋零搬遷，慢慢變成以住家為主的住宅區，住戶中有人樂得鬧中取靜、不受打擾，但也有住戶期盼能與和平老街一樣繁榮，希望人潮多，而不是淪為停車場。

對此，木博館館長陳倩慧表示，市長鄭文燦將和平老街定位為大溪名產豆干、木藝特色街，新南老街是藝文團體進駐的文創街，包括木博館、老屋情報館、厝邊聯誼會等都進駐在新南老街，許多藝文活動也選在新南老街舉辦，透過打造家家戶戶故事的小小燈箱，希望讓住戶更了解新南老街的歷史，遊客認識家族在新南老街居住與成長的故事，也讓夜遊大溪老街的遊客，更能體驗大溪老城的魅力。

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