4年整合 竹竹苗首例老屋將拉皮

2019-09-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市水源市場旁的交大華廈社區，屋齡超過廿年，樓高十九層，外牆已出現磁磚剝落問題，市府輔導社區居民參與自主都更，歷經近四年整合，獲內政部營建署外牆拉皮補助兩千萬元，成為竹竹苗區首件獲老屋拉皮補助的社區大樓，也是竹竹苗自主都更案首例，明年初外牆將拉皮並規劃無障礙坡道、汰換電梯零件，提升居住品質。

總工程經費6千萬 獲補助2千萬

市府表示，新竹市屋齡卅年以上老舊住宅達五萬戶，市府四年前推出「自主都市更新輔導計畫」，輔導社區爭取中央經費，可補助包含外牆拉皮像空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除和騎樓整平或門廊修繕等，以維護安全的公用設備，並增設或改善無障礙設施、提高建物耐震力。

位在清大與交大商圈、水源市場旁的交大華廈社區，是鋼筋混凝土造，所有權人數有兩百四十人，八十六年完工後，因外牆逐漸劣化，有磁磚、鋁板剝落問題，影響公共安全，經社區管理委員會召開區分所有權人會議，達八十八％所有權人同意。

將進行外牆拉皮、耐震初評、改善無障礙環境與屋頂漏水、基地綠美化、空調管線整理等，總工程費約六千萬元，此次以自主都更案獲中央補助兩千萬元，其餘費用由住戶共同分攤。

年底完成聽證、審議 明年初動工

市府表示，推動都更的困難在住戶意見多，難整合，此件竹竹苗區首宗成功爭取經費的都更案，是靠熱心的婆婆媽媽積極與社區、市府輔導團隊磋商，除獲規劃設計費兩百零一萬元，更獲兩千萬元補助，是自主都更典範。

市府表示，此案市府扮演輔導角色，召開說明會，由住戶擔任理、監事，定期開會、拜訪鄰居互相溝通、說服整合社區住戶，且公開徵求建築師規劃設計與遴選營造廠商，年底會完成聽證、審議，明年初動工拉皮。

有關自主都更的評估、改善老舊公寓居住環境，可上市府都市發展處入口網站了解。

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