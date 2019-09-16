後龍公所付費 3萬鎮民享意外險

2019-09-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所為提供鎮民享有人身安全保障，編列兩百萬元，主動為設籍滿六個月且年滿十五歲以上鎮民納入團體保險，一旦鄉親不幸發生意外，身故保險金給付十五萬、中低收入戶卅萬，失能保險金最高十五萬、中低收入戶最高卅萬，九月起正式上路，約三萬多後龍鄉親受惠。

15歲以上鎮民納入團體保險

目前苗栗縣政府人事處針對十八鄉鎮市的公家機關與學校，牽線新光人壽簽訂團體協議，讓五千多人投保意外險；南庄鄉公所日前也針對四百一十二名低收、中低收入、原住民鄉親投保弱勢家庭微型保險，後龍鎮公所則於九月也跟進。

後龍鎮長朱秋隆表示，過去走訪基層時常遇到弱勢家庭，一旦遭逢不幸更讓經濟雪上加霜，只能仰賴社會愛心捐助，因此於競選連任時就發願，將為鎮民投保團體意外險，藉此讓所有鎮民及弱勢家庭在發生困難時，可有一筆紓困保險金解燃眉之急，暫度意外而來的困境。

編列200萬預算先行試辦1年

朱秋隆說，公所編列兩百萬元，自今年九月一日起，凡設籍後龍連續滿六個月、十五歲以上鎮民皆由公所主動納保，全鎮共有三萬多人受惠，先行試辦一年後，明年九月將再評估是否提高額度及擴大鎮民服務。

後龍鎮公所指出，凡符合資格的鎮民，若不幸遭逢意外身故，可透過公所申請給付十五萬元保險金，中、低收入戶者，則加倍給付為卅萬。

若為意外失能，經評估後一般鎮民最高可領十五萬，中、低收入鄉親最高則為卅萬元。

後龍鎮公所也於每週三下午兩點至三點，邀請保險專員進駐，協助相關事宜諮詢及收件，歡迎鎮民多加利用。

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