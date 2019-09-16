公益換租 青創進駐彰化南郭宿舍群

2019-09-16

〔記者林良哲／彰化報導〕為了讓年輕人免受租金壓力，也讓閒置老屋得以活化利用，彰化縣文化局以遴選方式，啟動以「公益換租」計劃，希望讓年輕人的想像力以及創意，能夠獲得發揮，而昨天由「南郭公園創作團隊」、「白色方塊工作室」分別進駐南郭宿舍群二號、三號宿舍，並將於近日內對外開放。

活化老屋 縣長贈青創基地之鑰

昨天下午，舉行南郭宿舍群青創基地「入厝」暨開幕活動，由彰化縣長王惠美贈送代表「南郭青創示範基地」啟動之鑰，給予進駐團隊「南郭公園創作團隊」以及「白色方塊工作室」，宣誓南郭宿舍群將展開新的進程。

南郭宿舍群為一九二○年代官方宿舍，目前留存有十六棟房屋，包括「彰化郡守公館」在內，產權屬於彰化縣政府，經民間提報，目前其中二棟建物已列為「縣定古蹟」，而整個宿舍區域範圍，目前也提報為「文化景觀」。

王惠美指出，這些歷史建築，是當時縣府高官所居住，因為年代久遠且疏於整理，成為了閒置空間，無法加以利用，實在相當可惜，在她上任之後，希望把具有文化的蘊涵的歷史建築，重新呈現其價值，甚至變成一個非常有味道、有創意的「青年創業基地」。

白色方塊工作室將辦書展

王惠美說，昨天「入厝」的是南郭宿舍二號、三號，透過「公益換租」的模式，評選出「南郭公園創作團隊」及「白色方塊工作室」，透過他們的創意，把南郭宿舍作為工作坊以及書屋，而縣府不收租金，只希望未來將提供更多藝文、地方文史課程，讓在地鄉親透過不同的氣氛，學習到更多東西。而在未來，「彰化青創基地」除了南郭宿舍群之外，鹿港和興派出所宿舍群也將是另一處青創基地，供青年朋友來進駐使用。

南郭公園創作團隊辦畫展

昨天「入厝」的進駐團隊「白色方塊工作室」，目前已規劃第一檔「書展」，展出內容為國內外各種有關「菜市場」之書籍，將於十月二日正式舉辦；而「南郭公園創作團隊」則是邀請曾婉淳辦個展《邊境之地》，展期自即日起至九月廿八日為止。

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