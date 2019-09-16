美人腿公主選拔 埔里姑娘奪冠

2019-09-16

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕停辦兩年的埔里美人腿節「美人腿公主」選拔，經過激烈角逐，第一名后冠由廿歲、就讀國立台中科大的埔里姑娘黃冠榕奪下，可獲得十萬元獎金，她說，首次參選加選美活動就拿到第一名，自己也嚇了一跳，但能為家鄉的農產業做點事感覺非常開心。

由埔里鎮農會主辦的「美人腿美主」選拔，中秋節當天舉行初選，昨日進行決賽，廿七名佳麗不只要比誰的腿美，還要有才藝，昨日都展現最拿手的才藝，有人唱歌、跳舞、吹薩克斯風或魔術表演，也有人現場作畫，讓大家看得目不暇給。

黃冠榕贏得10萬獎金

昨日下午成績揭曉，第一名由埔里姑娘黃冠榕獲得，第二、三名則由林佳蘭、張嘉芸獲得，將各可獲得獎金十萬元、五萬元、三萬元獎金。黃冠榕是國立台中科技大學的學生，她說，會參加該次選拔是希望自己能為家鄉的農產業做一點事，如今獲得第一名，會努力幫忙代言和促銷。

另現場也選出最佳台風、最上鏡頭、最佳人緣獎各三名。十二名佳麗將拍明年的美人腿月曆，而前三名佳麗則要為埔里農會的農特產品代言一年。

昨日活動現場也進行有「美人腿」之稱的茭白筍評鑑，評選標準要比外觀、要嘗口感，並要看咬起來脆不脆，而水質水溫和施肥時機的掌握，是茭白筍好不好的主要因素。選出的經專家評選後，前三名得主如下：第一名為陳泰銓、第二名則是廖宇、呂捷萱，第三名則分別為范鴻章、施秉成、李春生。前三名各可獲得六千元、五千元和三千元獎金。

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