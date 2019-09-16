雙北醫療分配失衡 新北擬增2025病床

〔記者賴筱桐／新北報導〕早期雙北醫療區域被劃分為同一區，新北市幅員遼闊，醫療資源分配不均，許多民眾常跨區到台北市就醫。近年新北市政府爭取擴建或新建醫院，目前已核定增設二○二五張病床，並與國有地 合作推動「銀杏計畫」，結合醫療與長照，加強醫療服務。
板橋醫療園區新設905床最多
衛生局長陳潤秋指出，今年起陸續有醫院新建、改建及擴增病床數，包括淡水區北新醫院今年三月已增設九十張精神病床、衛福部台北醫院預計二○二五年擴增一一七床、「板橋醫療園區」規劃新設九○五床、新北市立聯合醫院三重院區將擴充一○五床，以及正在興建的市立土城醫院將新增一般病床四九九床、精神病床八十床、特殊病床二二九床，合計新北市將可增設二○二五張病床。
結合市立聯醫、衛生局、所 推動BOT
此外，市府也規劃在蘆洲農業區用地興建「蘆洲醫院」，基地面積約三公頃，將結合長照與醫療，目前正辦理都市計畫通盤檢討，九月中旬公開展覽結束後，將送新北市都市計畫委員會與內政部審議。
衛生局醫事管理科長楊時豪表示，「板橋醫療園區」規劃結合新北市立聯合醫院板橋院區、停車場、市府衛生局及板橋衛生所等用地，比照市立土城醫院以ＢＯＴ模式拆除重建，委託專業醫療集團營運，將納入長照機構、日照中心或護理之家等。
「銀杏計畫」承租國有地蓋長照機構
陳潤秋表示，除了擴增病床數，新北市還將推動「銀杏計畫」，找尋閒置可用的國有地，由醫療機構向國有財產署租用土地，興建醫院與長照機構，包含日間照顧中心、居家服務或居家護理等服務，目前在永和、中和、新店及瑞芳等地，有耕莘、雙和、慈濟等醫院有意願投入，未來希望能將服務延伸至社區。