花蓮市長魏嘉賢訪日盛岡 將締結友好城市

2019-09-16

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長魏嘉賢率公所團隊前往日本岩手縣盛岡市，參加有三百多年傳統文化歷史的盛岡八幡宮山車秋祭慶典，受到熱烈歡迎。魏嘉賢說，此行最重要目的是將與盛岡市協商今年十一月締結友好城市的簽約儀式內容，屆時盛岡山車也將前來花蓮演出。

將於11月簽約 盛岡山車也將前來表演

盛岡八幡宮是盛岡市指定無形民俗文化財，而從一七○九年起，每年九月十四日起一連三天，在盛岡市會有一場當地居民最為重視的山車秋祭慶典，這項祭典首日先在八幡宮舉辦，現場有多台華麗絢爛的山車，透過文化祭典的舉辦，為盛岡市帶來上萬名的觀光人潮。

公所指出，盛岡市和花蓮有多年情誼，盛岡市分別於二○○二年、二○○七年及二○一六年應邀到花蓮舉辦傳統山車大遊行，四米高山車加上百名身著半纏腰掛、足穿草履的日本壯士，賣力移動車身，搭配鑼鼓喧天的大小鼓樂及橫笛伴奏，場面壯觀震撼，為花蓮掀一波觀光旅遊熱潮。

魏嘉賢說，盛岡市長谷藤裕明一月偕同市議會議長天沼久純以及宮古市長山本正德等人以「盛岡．八幡平廣域觀光圈台灣訪問團」名義特地到花蓮，除洽談今年十一月到花蓮進行山車踩街，最重要的是希望能與花蓮市有進一步的友好關係，均獲得盛岡市議會力挺支持，也促成雙方締結友好城市的共識。

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