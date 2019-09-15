空污「霾」伏 眼中鏢長針眼

2019-09-15

文／黃偉成

空氣污染的問題，一直是民眾關心的議題。一般人聽到空污，馬上會先聯想到氣喘、過敏等，此時也更能看到人人口罩不離身。

但其實眼睛也是空污的受害者。即使戴上口罩遮住口鼻，那些空氣中的懸浮微粒、落塵、金屬微粒、黑煙、酸霧、油煙等，還是可能直接進入眼睛，或是藉由我們的手搓揉眼睛間接進入，這會讓眼睛開始發炎，如果不嚴重就是乾澀、搔癢等過敏症狀。若進一步有細菌在眼瞼感染就是麥粒腫，也就是俗稱的針眼。

空氣品質變糟時，建議若非必要，最好減少外出。若在戶外，眼睛開始產生乾澀、搔癢、刺痛等症狀，可先找乾淨的清水洗眼睛，做好簡單的處理，切記不要揉眼睛，因為越揉、症狀會越嚴重，也更容易併發細菌感染長針眼。

預防針眼 早晚清潔眼瞼熱敷

由於空氣中的髒東西容易堆積在眼睛裡，所以平時早晚要使用中性肥皂清潔眼瞼。有空還要多熱敷眼睛，讓眼瞼油脂腺保持暢通，這些都是預防針眼的方法。

儘早就醫 膿包惡化須開刀

一般輕微的麥粒腫，只要使用抗生素藥物，就能在數天內消腫。但如果不理它，發炎反應變嚴重，腫較大的麥粒腫就可能會產生膿包，這種往往比較難治癒，有些膿頭在表層會自行破裂；有些在深層，還必須以手術方式切開引流；若情況更嚴重，甚至可能會造成蜂窩性組織炎，不可輕忽。所以長針眼還是儘早就醫，發炎越不嚴重，越容易儘快恢復。

（作者為彰化縣員林市明明眼科院長）

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