震動槍復健 緩解「產後媽媽手」

2019-09-15

文／陳建成

新手媽媽劉女士的雙手又腫痛又沒力，就醫時說：「 醫師，請教一下，我已經乖乖休息而且也有冰敷，可是還是痛到都不太能動，我是不是得了媽媽手啊？ 」 經過病史及簡單理學檢查確診她就是罹患媽媽手。

餵母乳媽媽 不願打針吃藥

媽媽手又稱「狄奎凡氏症」，醫學稱為狹窄性肌腱滑膜炎，也就是位於手背橈側（拇指側）的支持帶出現增厚，通常是因為不斷刺激，使得手背靠近拇指側肌腱周圍的腔室發炎、腫脹，壓迫到伸拇短肌及外展拇長肌的肌腱和滑膜，引起管道的狹窄、管道兩端的肌腱及滑膜惡性循環不斷發炎腫脹，嚴重時肌腱的滑動受限或沾黏。並非只有媽媽才會患此病，凡手部需要經常做出重複性動作的人都有可能得到，許多人同時也有扳機指。

診斷不會太難，除了詳盡病史外，理學檢查常可看到局部紅腫熱痛，及典型Finkelstein’s test誘發症狀，將大拇指作內收及向尺側（小指側）屈曲時，會引起疼痛症狀（圖1）。其他像軟組織超音波檢查可進一步評估發炎水腫情形，X光檢查則有助於分析或排除其他原因。

媽媽手就是一種肌腱炎及腱鞘炎，跟一般軟組織發炎治療方法大同小異。急性期可以PRICE原則（即保護、休息、冰敷、壓迫、抬高）或打針治療；慢性期治療包括消炎止痛藥、物理治療、使用副木等。困難點在於病患的「三不政策」，「不打針、不吃藥 、沒空復健」，有時是「不想或不能、無法」等原因，並非病患拒絕治療。

震動槍放鬆筋膜 按摩消水腫

劉女士因為需要餵母乳，所以不想使用藥物治療，也因為還在月子中心照顧小孩，所以也沒時間持續做物理治療。面對這種情形，在診間直接使用震動槍治療放鬆筋膜，及簡易徒手按摩消水腫（圖2）。病患頓時覺得症狀好了一半，接著再安排後續治療及保護保養衛教。

保護方面包括受傷動作的避免或修正、副木的使用（如媽媽手專用護腕）；保養跟治療方面，短期再約診做單次震動槍治療；另外教導居家熱敷、按摩、伸展技巧；長期就要進入上肢及手部的肌力訓練。

媽媽手的治療需使用多領域治療方法進行，包括口服消炎止痛藥、皮質類固醇注射、副木的使用、物理治療等方法。

（作者為振興醫院運動復健科主任）

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