草地看電影 斗六人星光下鮮體驗

2019-09-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕中秋連假返鄉人潮多，雲林縣斗六市公所昨天晚上在斗六環保運動公園辦理「星空電影院」活動，民眾攜家帶眷一起來賞月、草地上席地而坐看電影，還可逛逛市集，覺得是很特別的體驗。

旁邊有市集可逛 周末將舉辦三場

斗六市公所表示，中秋節連續三天假日，公所希望能民眾不只是烤肉過節，還能享受不一樣的休閒假日，所以特別規劃在草地上舉辦星空電影院，放映國片「逆光飛翔」，一旁有火樹銀花市集、人文市集，民眾可以看電影、逛街，「星空電影院」將舉辦三週，九月廿一日將播放「奇跡男孩」，十月五日則是「舞動人生」。

昨晚天氣涼爽，輕風拂面，民眾在草地鋪上野餐墊，一起在星空下看電影，抬頭就是一輪明月，享受難得閤家團圓的幸福。

「露天看電影，生平頭一遭。」黃姓民眾帶著一家人來看星空電影，在室外看影片，覺得很新奇，雖然沒有冷氣可吹，可是晚風徐徐，感覺更好，在草地上的墊子不論是坐著或躺著，都很舒服，更重要的是，少了小朋友會「鬧場」的心理壓力，更可以好好享受看電影樂趣。

也有市民表示，嘉義市的蚊子電影院已經辦理很久一段時間，很高興斗六市可以跟進，讓市民在假日有另類休閒可以選擇。

首場「逆光飛翔」 盼鼓勵年輕人

市長林聖爵說，「逆光飛翔」改編自真人真事的勵志故事，主角黃裕翔演出全盲鋼琴家，和張榕容飾演的小潔互相鼓勵勇敢逐夢，片中有很多好聽的音樂和好看的舞蹈，是一部關於年輕人勇敢追求夢想的電影，斗六人文市集以及夜間的火樹銀花市集中也有許多優秀的年輕人勇敢創業，希望這部電影可以帶給斗六的年輕人更多鼓勵。

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