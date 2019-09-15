永和下水道 將可承受時雨量100毫米

2019-09-15

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕中秋連續假期第二天，新北市長侯友宜到永和、五股和泰山等易積淹水區域視察防汛排洪工程，其中永和雨水下水道幹線工程，預計明年元月就可完工，福和路及林森、永利路等地區的排水功能，每小時由五十毫米提高到一百毫米，將大幅改善當地豪雨期間排水功能。

侯友宜視察易積淹水區防汛工程

侯友宜昨天上午先到永和視察雨水下水道幹線工程，水利局長宋德仁說，福和路及林森、永利路是永和通往永福橋、福和橋的重要聯繫道路，尖峰時間車流量很大，在道路側施工會占用部分路面，引發民眾抱怨，但為改善市區排水功能，不得不硬著頭皮施工。

永和排水大幅改善 明年元月完工

宋德仁指出，目前第一期工程已完成，第二期工程預計明年元月就可以完工，目前排水系統只能承受每小時五十毫米雨量，完工後可擴增至每小時一百毫米，大幅改善當地豪雨期間排水功能。

五股設抽水站 泰山一期工程開工

侯友宜也到五股、泰山易積淹水區域視察防汛排洪工程，和地方民代、里長和工程人員一同用餐，感謝他們犧牲假期付出。侯友宜表示，工程過渡期難免會影響民眾生活品質，希望用最快速度解決淹水問題，也希望民眾多多體諒。

宋德仁說，五股區成州國小至洲子洋地區雖設有水門，但時雨量過大時仍會產生回淹問題，將設置成州抽水站，卻流標兩次，會檢討儘速完成招標。

另外，泰山區貴子坑溪因流速緩慢造成淤積及惡臭，現已規劃排水改善工程，第一期工程在八月二日開工，二、三期也將向中央申請前瞻計畫。

水利局表示，新北市共八十二座抽水站、三三五台抽水機組、十八座橫移門和九七七扇水門，目前已和各公所進行溝渠、箱涵、下水道清淤工作，並要求於分洪道、低地排水設施自主檢查。

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