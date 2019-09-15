機捷延伸中壢機電標 西門子團隊通過評選

2019-09-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府捷運工程局昨證實，機場捷運延伸中壢段機電工程（ME06A標）歷經十六度招標，如今德國西門子、中華工程、新鈳科技所組成的團隊投標，已經通過鐵道局評選，如無意外將可出線，該工程從二○一四年九月上網招標至今五年，捷工局預估二○二三年可通車至A22老街溪站，至A23中壢車站將配合鐵路地下化期程於二○二六年通車。

ME06A標原採與機捷相容號誌系統，從二○一四年九月至今年一月共耗時四年五個月，前後十二次招標都沒廠商投標，為此，鐵道局於今年初徵詢各方意見，決定改變招標內容，同意不同系統參與招標，但須符合「一車到底、乘客無須轉乘及自動駕駛」（簡稱：一車到底）的營運需求。

鐵道局陸續於今年三月廿九日、五月卅一日、七月三日、七月廿六日改以「一車到底」的規格招標，德國西門子團隊分別於三月廿九日、七月廿六日投標，其中三月廿九日因為是第一次招標，必須要有三家投標而流標，七月廿六日則不受三家限制，德國西門子團隊通過資格審查及評選後，鐵道局將議價後簽約。

事實上，德國西門子、中華工程、韓國現代樂鐵集團組成的團隊，也標下總預算規模達三二六億元的桃園綠線捷運機電工程，未來捷工局也會要求德國西門子整合機場捷運、綠線捷運號誌系統，讓機場捷運、綠線捷運可以「一車到底」。

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