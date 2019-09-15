彰化節能家電補助剩3500萬 申請要快

2019-09-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國節能家電補助計畫今年三月開辦至今，絕大多數縣市都已停辦，彰化縣是目前中部縣市中唯一還能申請補助，每台冷氣、每台冰箱最高補助三千元還有二千元貨物稅，截至八月底扣除已受理的案件，中央給彰化的補助款剩下約三五○○萬元，經費用罄補助即停止，民眾想要，申請動作可得快！

最高補助5千 萬餘件已領到錢

中央依人口數補助經費，彰化縣獲得一．八一億元，額度是全國六都之外最多的縣市，縣府經濟暨綠能發展處能源開發科負責這項業務，民眾申請很踴躍，縣府加派人手，請志工幫忙並雇用工讀生受理申請案件。

今年四到六月間，全國共有十五個縣市停辦節能家電補助，理由很多，主要與分期核發經費和補助分類有關，但彰化縣則根據民眾申請狀況，被動性調整服務業和住宅業補助項目，且不因計畫分期核發經費而中斷申請，視民眾申請狀況辦理過多次變更設計，調整住宅和機關學校服務業的補助額度，因應民眾住宅申請需求。

彰化縣今年三月五日政策上路，因為申請案件超多，無法很快拿到補助現金，民眾頗有微詞，但也有民眾說，「太划得來了！」

花壇鄉劉太太說，原本汰換家裡老舊冷氣只有國產預算，因為這項補助，包含三千元冷氣和二千元貨物稅，預算提高為進口分離式變頻冷氣，補助政策超有感。

對於民眾抱怨款項核發慢，經綠處能源開發科長莊明泰表示，中央補助經費分期核發，跑預算科目流程要一段時間，加上申請件數多，且彰化縣沒有像多數縣市一期發完就停辦，等中央核發二期經費再開辦，彰化縣沒有開辦又停辦再開辦的斷層期，政策延續，目前一期經費已核發完成，約有一萬一千件核撥拿到錢，其他尚未領取到，也會儘快核撥。

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