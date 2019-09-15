放寬資格 花蓮青宅吸引看屋客

2019-09-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣七棟、八○九戶的青年安心成家住宅，以賣斷式出售七百戶，目前仍有二四○戶待售，縣府放寬申請資格，九月九日起二次開賣，並開放四週週末假日供民眾實地賞屋，中秋連假兩天來吸引約六百名鄉親參觀。

連假兩天吸引600人看屋

花蓮青年住宅經過第一次申請、在符合資格遞補戶繳訂作業後，尚餘二四○戶，縣府檢討「承購資格審查作業須知」內容，修正設籍花蓮十年及十年內不得移轉條件，均改為五年，以求完售，於九月九日至十月九日間，開放第二次受理申請。

四週週末假日開放賞屋

縣府建設處利用中秋連假開放樣品屋供民眾實地看屋，中秋連假兩天來吸引約六百人參觀。建設處長鄧子榆說，在第二梯次開放申請期間，均會派人駐地樣品屋，中秋至十月六日止，每週六、日上午九時至十二時及下午二時至五時，開放民眾賞屋，地點位於新秀農會正門對面基地入口。

鄧子榆說，縣府對青年住宅完售有高度信心，呼籲民眾可與家人到場參觀、瞭解房屋實際狀況，以免受錯誤訊息誤導。縣府也將研擬後續繳款、抽籤及訂約等時程。

花蓮青年住宅二次申請申購條件，除年滿廿歲至四十五歲的中華民國國民，且須設籍花蓮縣並累計滿五年者，家庭成員（申請人、申請人的配偶、申請人戶籍內的直系卑親屬）要均無自有住宅，才能提出申請。

位在新城鄉北埔地區、總計八○九戶的花蓮青年住宅，以賣斷式出售住宅六百戶、每戶二五○萬元，店面一百戶、每戶三二○萬元，室內坪數約十六至十七．五坪；其餘一○九戶保留做為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。

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