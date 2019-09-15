縣級賽事荒腔走板 體育會應檢討

2019-09-15

記者林敬倫／特稿

宜蘭縣體育會桌球委員會以「縣長」名義，辦理縣級桌球比賽，過程卻荒腔走板，態度草率不夠嚴謹，選手犧牲中秋假期備戰，換來的卻是「不被重視」，甚至是烏龍一場；縣體育會應確實檢討，引以為戒，不要因個別疏失，讓「縣長」成了代罪羔羊。

縣體育會首度辦理「縣長盃」桌球賽，要推廣桌球運動，原是美事一樁，卻因比賽爭議不斷，引來家長、教練與選手同聲撻伐，怨聲連連，有如創造另類「宜蘭經驗」，讓「縣長盃」沉重、蒙羞。

任何縣市或國家辦理比賽，都會力求過程嚴謹不出錯；宜蘭並非沒有辦過大型賽事經驗，全國運動會都辦過，要辦好一場縣級賽事，在宜蘭縣政府的指導下應該不是難事。

再就教育而言，一場比賽關係到幾百個學生權益，比賽可以臨時不算，約好的時間可以臨時更改，甚至因不知道而錯過比賽時間，喪失權益，多年來努力成果付諸東流；主辦比賽的這些大人，做了最壞的示範，在孩子面前如何立足，又要如何解釋與弭平造成的傷害。

宜蘭縣體育會辦的縣長盃桌球賽，讓縣民「笑掉大牙」，更多的是難過與遺憾，究其因就是有沒有用心而已！縣長盃就算是首度辦理，但不管是體育會或桌球委員會，一定有過大大小小舉辦賽事的經驗，經驗不足絕不能成為「荒腔走板」的藉口，必須更徹底的檢討與面對，如果只是敷衍卸責，永遠不會進步。

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