宜蘭縣長盃桌球賽延後未通知 家長學生苦等2小時

2019-09-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣體育會主辦的「宜蘭縣縣長盃桌球賽」，原訂昨上午八點在宜蘭運動公園體育館舉行，主辦單位將比賽延到十點，卻未確實通知，僅在體育會網站公告；許多選手、教練與家長起大早到場，才發現體育館連門都沒開，比賽過程更烏龍不斷，甚至有隊伍沒比賽就得到冠軍，讓家長直呼「吐血」；縣體育會坦承疏忽並致歉，表示會檢討改進。

僅在網站公告 縣體育會致歉

宜蘭縣體育會今年首度辦理「宜蘭縣縣長盃桌球賽」，有八百多名選手報名參賽，昨天為國小、國中與高中組賽程。根據體育會公布簡章，賽程於上午八點開始，百餘名家長、學生與教練約於七點多就抵達體育館，想先練球熱身並熟悉場地。

不料，他們到場卻發現體育館門還沒開，等到約八點總算有人開門，但比賽球桌都還沒擺好，不像要辦比賽，詢問主辦單位才知賽程延到十點，家長、教練與選手卻完全不知情，群情譁然。

爭議不斷 有隊伍沒比賽就得冠

上午十點，比賽終於開始，但更誇張的是，體育會又突然宣布國中女生組只有一隊報名，賽程取消，讓選手與家長一臉錯愕；另，原訂今天舉行的親子組賽程也提前到昨天，導致很多選手未到場，竟有隊伍沒比賽就直接獲得冠軍。

現場裁判也搞烏龍，弄錯選手名字，直接宣布已完成的比賽不算，整場爭議不斷；吳姓家長痛批，中秋假期被這場比賽搞得烏煙瘴氣，主辦單位問題實在太多，讓人「吐血」。

家長、教練痛批太誇張、草率

「非常誇張！」王姓教練說，賽程更改是很重大的變動，主辦單位沒有盡到確實告知義務，只在網站公告，非常草率，簡章和實際賽程差距這麼大，他是第一次遇到，很傻眼。

縣體育會解釋，首日賽程因高中組報名人數不如預期，排賽程時發現對戰組合很少，才會延後比賽時間，每組的比賽時間更改，都有公告在體育會網站，但未通知家長與教練，確實有疏忽，第一次辦理這項比賽，經驗較不足，向所有人表示歉意，下次比賽會更慎重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法