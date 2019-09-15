台南忠信食物銀行開張 投入社會救助

2019-09-15

〔記者吳俊鋒／安定報導〕由財團法人興毅社會福利慈善事業基金會發起的忠信食物銀行，昨揭牌啟用，建立整合平台，集結各界愛心資源，希望充分發揮功能，並非發放現金，而是透過點數兌換，讓弱勢族群更受用。

透過點數兌換 弱勢族群更受用

忠信食物銀行位於安定區新吉里，由興毅基金會、一貫道親所設立，揭牌儀式由董事長陳崇旗主持，市長黃偉哲、立委陳亭妃和地方各界出席，場面熱烈。

黃偉哲參觀時，也以手推車實際體驗忠信食物銀行的運作過程，他感謝興毅基金會的付出，建立整合平台，讓愛心捐助真正發揮作用。

黃偉哲說，未來市府也將配合中央修法，將食物銀行的功能充分發揮，深植台灣社會，讓有需要幫忙的人，真正的需求可以得到滿足。

以戶為單位 每月300點物資補助

黃偉哲認為，目前食物銀行陸續成立，大家全力投入關懷弱勢，而藉由點數兌換真正需要的物資，會比發放現金更好，也不辜負捐贈者的美意。

忠信食物銀行採會員制，服務對象為具市府社會局核發資格的低收入戶，以戶為單位，可申請每月三百點的物資補助。

擴大服務 全市弱勢戶都可申請

忠信食物銀行原本會員申請對象以就近的安定區、安南區居民為主，為擴大服務範圍，全市各地弱勢戶都可申請。另外，經社會局、區公所或居住地里辦公室等轉介者，也可前往忠信食物銀行申請會員。

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