秋冬補助發威 中秋連假小琉球爆人潮

2019-09-15

〔記者葉永騫、蔡宗憲／東港報導〕交通部的秋冬旅遊補助離島加碼發威，中秋節連續假期屏東離島小琉球旅遊爆人潮，每天運量破一萬人，東琉線交通船不斷的加班船往返運送忙翻天，完全不受到中國限縮觀光客的影響。

離島補助加碼 交通船班班客滿

中國觀光客緊縮衝擊台灣旅遊業，但小琉球卻不受影響，尤其剛推出的秋冬旅遊補助，離島不分平假日都適用，獲得國人青睞，加上島上的旅宿業者平日夜間就有安排客人烤肉的遊程，三天的中秋連續假期，遊客及返鄉團圓的人潮擠爆了東港及小琉球的碼頭，長長的排隊人龍，讓往返東港及小琉球的交通船班班客滿，加班船不斷往返兩地載客，但排隊人潮仍然難以消化。

海巡署統計十三日搭船至小琉球人數破一萬人大關，預估三天假期的旅客人潮每天都會破一萬人，嚴格要求業者不得有違規超載、超運的情形，確保航線安全。

觀光局評估總量管制 地方有異見

小琉球的觀光業者指出，小琉球自然生態美麗，吸引的客源多為自由行散客，多數以台灣遊客為主，外國觀光客也越來越多，中秋假期島上的旅館及民宿一房難求。

人潮太多也造成生態衝擊，觀光局曾評估小琉球納入總量管制的可行性，但地方不乏反對聲音，主張只對「自然人文生態景觀區」的潮間帶管制人數。

墾丁人車潮減少 不見暑假盛況

不過，中秋連假昨進入第二天，南下墾丁車潮明顯減少，海邊戲水人潮稀稀落落，墾丁大街更不如暑假時的好光景，業者抱怨秋冬旅遊補助只適用平日，中秋連假許多遊客都被離島搶走。

連假首日南下恆春車輛高達一萬三千多車次，但大多是返鄉人潮以及前往車城福安宮及關山等土地公廟祝壽，恆春整體住房率僅約八成上下，昨天更滑落到七成上下，往年盛況不再。

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