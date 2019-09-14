少吃加工食品 腎臟病患不怕血磷高

2019-09-14

文／顏慕忻

在門診常聽到慢性腎臟病患反映血磷偏高的困擾，病患明明全穀類、堅果類及乳製品已儘量少吃，但是血磷還是偏高。一問之下才發現，他們吃了肉類食品及餅乾。這些食品看起來雖然不像是一般熟知的高磷食物，但其實卻是隱藏的高磷食品。

食品添加物 隱藏高磷危機

◎食物中的磷

磷可分為有機磷及無機磷。有機磷存在於富含蛋白質的食物（乳製品、豆魚蛋肉類等）、全穀類及堅果類；無機磷則是常見於食品添加劑中。

目前合法的食品添加物有多磷酸鹽、偏磷酸鹽、焦磷酸鹽等，主要有保色、黏著、抗氧化、防腐、抑菌、增加風味、乳化等作用，常用於加工肉品、麵條、餅乾等食品。因此很多美味的「食品」往往添加了許多的食品添加劑。

根據衛福部食藥署公布102-105年國民營養健康狀況變遷調查，發現國人平均磷攝取超過DRIs（國人膳食營養素參考攝取量之建議量）。研究指出，估計來自加工食品的磷的額外負擔可能達到每天700-800毫克。

◎磷的吸收率

天然食物中的有機磷多半以植酸形態存在，此型態的磷在人體的腸胃道中的吸收率約為40-60%；但是食品中添加的無機磷卻是人體百分之百吸收。因此相較於天然食物中的磷，更要注意加工食品中高量的磷，特別是汽水、加工起司，以及肉類加工品，如香腸、火腿、肉類罐頭等，此類加工食品應避免食用。

◎食品選擇多留意

另一研究顯示，給予病患避免含磷添加劑食品的3個月飲食衛教，有助於平均血磷的降低。因此對於慢性腎臟病患者，建議在購買食品的時候多注意食品成分標示，挑選成分簡單、添加劑少的食品，如可選擇爆米香、無調味的米餅等簡單原味的點心。

腎臟病患飲食多注意，避免加工製品攝取，「治磷」也可以很簡單。

（作者為林口長庚紀念醫院營養治療科營養師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法